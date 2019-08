Nem Rózsiról szól a Demjén-musical

A főbb szerepekben Janza Kata, Pintér Tibor, Szerényi László, Pesák Ádám és Papadimitriu Athina látható majd. A darabot Kerényi Miklós Gábor rendezi, aki a 2017 őszén kirobbant zaklatási botrány következményeként távozott az Operettszínházból.

A Pintér Tibor főszereplésével előadandó produkciót Demjén-musical címmel hirdeti hetek óta a Nemzeti Lovas Színház.

A előadásban együtt játszik Pintér Tibor jelenlegi szerelme és volt felesége, sőt még annak új és régi kedvese is.

– számolt be róla a Bors.

Hogy a cselekmény mennyire szövevényes, azt már a szerep­osztás is sejteti. Tenya a saját gonosz bátyját alakítja, aki mindenáron meg akarja akadályozni fiatal felnőttkori önmagát az önmegvalósításban.

A Szerényi László alakította Tenya azonban küzd az álmaiért, még akkor is, ha első feleségével, Janza Katával, aki önmagát alakítja, nyomorogniuk kell, mert alig van bevételük.

Pikáns áthallás itt is van: a valóságban Janza és Szerényi is volt egy pár. Katának jelenleg Pesák Ádám a kedvese, ő is szerepel a darabban. A mű egy pontján a gyermek Tenya is feltűnik, akit pedig a Janza második házasságából született Samu játszik.