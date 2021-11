Japán dzsessztrombitással kollaborál új dalában a Mörk

Az elmúlt néhány hónapban a Mörk dalról dalra vezette fel november 11-én megjelenő második nagylemezét, a sort most a Baby című track zárja.

Az elmúlt néhány hónapban a Mörk dalról dalra vezette fel november 11-én megjelenő, In the Golden Hour című második nagylemezét. A sort most a Baby című track zárja, amiben a japán Takuya Kuroda is közreműködik – ef Zámbó Szonja pedig videóklipet is készített hozzá, amiben abszurd, szerelmes helyzetekben láthatjuk a Mörk tagjait.

A zenekar azért döntött a lemez dalonkénti bemutatása mellett, hogy egy-egy szerzemény minél több figyelmet kapjon. Idővel egyre teljesebbé vált a kép, mégis majd csak november 11-én érnek össze a szálak az átkötőkkel, intrókkal, outrókkal és válik egy egésszé. Mindenesetre a Baby-vel az anyag egy újabb színfoltját mutatja meg a Mörk: egy teljes mértékig pozitív kicsengésű és hangulatú szerelmes dalt. Ahogy a frontember, Zentai Márk fogalmaz: „A Baby kivételesen tényleg arról szól, hogy találtam valakit, akivel nagyon jó együtt lenni és hogy ez mekkora csoda.”

Bár korábban nem volt jellemző a Mörkre, hogy saját anyagain másokkal kollaboráljon, a londoni rapper, Brother Portrait után ezúttal egy japán dzsessztrombitással, Takuya Kurodával dolgoztak együtt, aki a New York-i jazz és neosoul közeg egyik kimagasló egyénisége – a srácok először Rising Son című lemezével találkoztak, amin nem kisebb zenészek szerepelnek, mint Nate Smith, Lionel Loueke vagy José James. A közös munkáról a következőképp mesélnek:

„A Baby stílusa és hangulata miatt adta magát, hogy felkérjük Takuyát egy szólóra.Azonban ő akkora lendületet kapott, hogy amellett, hogy egy zseniális szólót rögzített, gyakorlatilag ”telejátszotta„ a dalt, jópár arrange hallható a dalunk végleges verziójában, amit ő talált ki és játszott fel. Mindannyian nagyon szeretjük a végeredményt, és megtisztelőnek érezzük, hogy Takuya elfogadta a felkérésünket.”

Takuya egyébként a dalhoz készült videóban is cameozik, ahogy a zenekar többi tagja is. Bár az ef Zámbó Szonja által rendezett kisfilm forgatását kissé megnehezítette a hűvös időjárás – Szabó Dániel Ferenc dobos például egy elképesztően fagyos, kora reggelen ereszkedett a jéghideg víz alá, de a videó elején látható éjszakai piknik is dermesztő időben forgott – a végeredményen egyáltalán nem látszanak a zord körülmények. A kisfilm a dalban hallható szerelmi vallomásnak egy abszurd, álomszerű, ironikus újraértelmezése. Minden esemény egy absztrakt, a realitásunkon kívüli elvont térben zajlik, ahol a szereplők a sors és a szerelem titokzatos hatása alatt állnak. A néhol megmosolyogtató jelenetek pontos értelmezését pedig a nézőkre bízzák.

A Mörk november 11-én koronázza meg az elmúlt néhány hónapot In the Golden Hour című második nagylemezével, a dalokat viszont már néhány nappal korábban, november 5-én meghallgathatjuk élőben, a lemezbemutató koncertjükön, a Müpában.