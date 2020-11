Inspiráló Színésznő Díjat kapott Hollywoodban Goztola Kristina

Rövid időn belül négy nagy nemzetközi elismerést kapott Goztola Kristina színésznő és Halmi Péter rendező Le Collier (A nyaklánc) című alkotása.

Előbb az indiai filmgyártás fellegvárában, Bollywoodban, a világ egyik legnagyobb filmfesztiválján két díjat is nyert, majd a Sweden Film Awards-on kapta meg a Legjobb képi világ díjat a francia-magyar kooprodukcióban készült misztikus dráma. Friss hír, hogy a Los Angeles Film Awards-on is nyert a mű egy különleges díjat. És ez még nem minden: az idei Sweden Film Awards-on Goztola Kristina a Legjobb színésznő díjat is megkapta a Les Recherches Continuent (magyarul: Engedj el!) című filmjében nyújtott alakításáért.

Díjeső zúdult Goztola Kristina és Halmi Péter Le Collier (A nyaklánc) című kisjátékfilmjére az elmúlt öt hónapban. Az alkotás eredetileg Cannes-ban debütált volna, de mivel elmaradt a filmfesztivál, elsőként a Bangalore Rövidfilm Fesztiválon vetítették le nyáron. Európában először a Sweden Film Awards-on láthatta a közönség júliusban, mi több, itt díjazták is a film képi világát, majd másnap, a Rome Prisma Independent Film Awards-ot is megjárta az alkotás. Az igazán nagy elismerések eztán érkeztek: a Le Colliert nemcsak, hogy beválogatták a világ egyik legnagyobb filmfesztiváljára Mumbai-ban, de az Indo-Global International Film Festival-on kisjátékfilm kategóriában elhozta a legjobb rendezésért járó díjat és a zsűri különdíját is. Ezt követően a Jane Austen Nemzetközi Filmfesztiválon, a Hollywood Gold Awards-on és Madrid Film Awards-on került döntőbe. A héten pedig a Los Angeles Film Awards-on (LAFA) – amely az IMDb által kvalifikált fesztivál – díjat is kapott ismét, magyarra fordítva az Inspiráló Színésznő a Filmben Díjat.

A film főszereplőjét, Maiat Kristina alakítja. A történet szerint a gyönyörű olasz nő Párizsba érkezik. Esténként felolvas Michelnek, egy öreg vak embernek. Maia megtudja, hogy a férfi egy sokat érő nyakéket rejteget. A lány az ékszer megszállottja lesz. A film Maia lelki vívódásának szürreális képe. A kisjátékfilm műfaja: misztikus dráma, amelyben a vizualitás és a zene kap hangsúlyt. A LAFA zsűrije döntését úgy indokolta, hogy a filmben Kristina játéka a női szépség és báj hatalmas erejét képvisel. Hozzáfűzték, hogy Maia karaktere a filmben – Kristina alakításában – helyes irányt próbál mutatni fiatal lányok számára.

Goztola Kristina már több, mint 70 nemzetközi filmben forgatott, és a mostani már a sokadik, aminek a producere is. A kisjátékfilmet idén januárban forgatták Párizsban, francia stábbal és színészekkel, köztük Eric da Costa színművésszel, aki Monica Bellucci unokatestvére. Érdekesség, hogy a filmet Kristina párja, Halmi Péter írta és rendezte, neki ez az első francia rendezése.

Az idei Sweden Film Awards-on Kristina a Legjobb színésznő díjat is megkapta a Les Recherches Continuent (magyarul: Engedj el!) című filmjében nyújtott alakításáért. Jelen állás szerint a művésznő és rendező párja idén még forgat, decemberben Párizsban veszik fel új filmjük, egy romantikus dráma jeleneteit.