Improvizált videovetítés kíséri a Stúdió 5 új szerzői estjét

A koncerten a megszokottól eltérően a zene kap képi aláfestést, minden egyes műnél a muzsika hangulatára improvizált videóvetítést is láthat majd a közönség.

A Studio 5 szerzőinek célja, hogy ebből a hagyományból kiindulva olyan új zenei hangversenyeket hozzanak létre, melyek magas művészi színvonalon képeznek hidat tradíció és innováció, patina és progresszió között. Zenei szerepüket újrafogalmazva az alkotók arra törekszenek, hogy közelebb hozzák a kortárs zenét a fiatalabb közönséghez és minél többek számára tegyék élménnyé az általuk képviselt új zenei hangokat.

Bár a Studio 5 komponistái kivétel nélkül külföldön is végeztek zenei tanulmányokat, mindannyian a Zeneakadémiát tartják alma materüknek. Számos hazai és nemzetközi díjjal büszkélkedhetnek, és többen közülük a Zeneakadémia oktatójaként is ismertek.

Új zenei estjüknek a kiváló akusztikájú Solti Terem ad otthont, melyen a tavalyi évhez hasonlóan a fiatal generáció legtehetségesebb zenészei lépnek színpadra.

A koncerthez a Studio 5 felkérésére készül egy ambient jellegű videó. Az alkotók Révész László László képzőművész és munkatársa Volkan Mengii török komputer művész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájának vendéghallgatója.

A szervezők kérésére az egyes alkotók az ambient hangulatokkal operáló videoanyag képein túl szavakat is kerestek és találtak műveik bemutatására, az őket foglalkoztató zenei motívumok érzékeltetésére. A koncerten az övék lesz a zene – most pár bemutatkozás erejéig hadd legyen övék vagy szavaik tolmácsolóié a szó.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Black and White című darabomat talán legtömörebben a kinetikus nosztalgia szópárral lehet jellemezni. A mozgásában állandó önmagába vissza-visszatérő zenei anyag a kinetikus szobrok látványélményét festi meg zenében. A darab nem klasszikus dramaturgiai eszközökkel dolgozik, nem is kíván egy történetet elmesélni, mégis egy folyamatos akusztikus mozi. A koncerten a darab legrövidebb változatát hallhatják, de mivel formája gyakorlatilag egy nagy loop, így lehetőség van arra, hogy különböző pontjairól kezdjék el játszani, akár többször is megismételhetik, és szinte akárhol abba is hagyható. A cím eredetileg azokra a régi (századfordulós, fekete-fehér vagy szépia) fotókra utal, melyet talán mindannyian néha szívesen nézegetünk, elképzelve, hogy milyen is volt a fotón szereplő emberek élete, vagy néha hátborzongva belegondolva, hogy már mindenki, aki a fotón van, rég halott. Másodsorban pedig utalás Michael Jackson: Black or White (R: John Landis 1991) videoklipjében található ikonikus arcmontázsra (face-morphing).