Hűsítő élmény, amiben Csajkovszkij, Lúdas Matyi és Sandokan is csörgedezik

Neoton Família, szimfonikus zenekari koncert, bábelőadás, hangszersimogató, úszógumi-performansz, japán sztárvendégek. Az biztos, hogy a Tisza-parton ezeken az estéken senki nem a szúnyogokat csapkodja bosszúságában, inkább majd a tenyereit örömében.

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ebben az évben ismét megrendezi a Parti-Túra fesztivált. A szervezők – stílusosan – egy Tisza-menti túrára hívják közönségüket, hiszen a különböző programokra mindig a folyó partján, más-más helyszínen kerül sor.

A komolyzenétől az operetten, vagy a szimfonikus Neoton Família-koncerteken át egészen a Lúdas Matyi bábos gyermekelőadásig számos műfaj legszínvonalasabb produkciói közül válogathatnak a „túrázók”: a Parti-Túra Fesztivál ugyanis olyan kikapcsolódás, mely egyben bekapcsolódási lehetőséget is nyújt kicsiknek-nagyoknak egyaránt.

A fesztivál augusztus 4-én indul a szolnoki Hild téren a Szimfonikus Parádé című hangversennyel, mely egy barátság-gála is lesz egyben, ugyanis a japán Yuza és Szolnok testvérvárosi kapcsolata az idén 35 éves, így az évforduló tiszteletére is szerveződik ez a koncert a fesztivál első programjaként. A japánból érkező művészvendégek a koncerten együtt muzsikálnak a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral és énekelnek a Szolnoki MÁV–Kodály Vegyeskarral. A műsor nem a hab a tortán, hanem a krém a tortában: a legnevesebb orosz szerzők – Csajkovszkij, Muszorgszkij, Borogyin, Rimszkij-Korszakov, Sztravinszkij – művei mellett Hacsaturján, Kodály Zoltán és a japán Arai Man–Mori Acusi szerzeményeit is élvezhetik a zenekedvelők. Az est karmestere Izaki Maszahiro. Kísérőprogramként a Japán zenész szemmel című fotókiállítást is láthatja a közönség a zenekar japán turnéinak fotóanyagából.

Augusztus 12-én a Neoton Famíliával játszik együtt a Szolnoki Szimfonikus Zenekar. A karmesteri pálcát ez alkalommal Veér Bertalan, az együttes hegedűse veszi a kezébe. A koncert helyszíne a Tiszai hajósok tere, ahol a hangverseny előtt egy úszógumi-performanszra készülhetnek a kalandra vágyó gyerekek.

Augusztus 18-án az aprónépet Lúdas Matyi története várja: a Tiszai hajósok terén a zenekar és a Minerva Bábcsoport közös előadása mellett mesekönyv-bemutatón, hangszersimogatón, sőt, a Kölyökpark játékaiban is részt vehetnek a kisebbek.

A fesztivál repertoárjából ez évben sem maradhat ki az operett. Augusztus 29-én a Széchenyi városrészben Cser Ádám vezényletével, 31-én pedig Szandaszőlősön Toshifumi Kanai japán karmester dirigálásával Operettgála veszi kezdetét, melyen a művészek a műfaj halhatatlan klasszikusaiból készült válogatással kedveskednek a közönségnek.

A programokra a belépés díjtalan.

