Honvédtiszti emlékek a kárpáti harcokról

A Fegyver alatt – Az ungvári magyar királyi 24-ik hadosztályban című nagy formátumú albumot Hidvégi Lajos hadnagy második világháborús visszaemlékezéseiből állították össze.

A székelyföldi Tortoma azon kiadók közé tartozik, amelyek munkájukat nem csak helyi témáknak áldozva fejtik ki. A baróti illetőségű csapat keze közül ugyanis rendre kikerülnek olyan művek is, amelyek nem kimondottan a székelységhez kötődnek. Ők adták ki nemrég Babucs Zoltán hadtörténész jászmagyar honvédekről szóló könyveit, a Felvidék hazatérésének képes albumát, az új Kolozsvár útikönyvet és a több kiadást is megért, Erdélyi bevonulás, 1940 című, csodaszép kötetet. A Kelet Kapuja című történelmi folyóirat is a Tortoma széles látókörét dicséri.

A kiadó legújabb hadtörténeti témájú könyve a Fegyver alatt – Az ungvári magyar királyi 24-ik hadosztályban című album, amelyet Hidvégi Lajos (1909–1994) hadnagy második világháborús visszaemlékezéseiből, dokumentumértékű fotóiból állítottak össze.

Cegléd későbbi díszpolgárából egyébként kiváló régész is lehetett volna, ha nem szól közbe a második világégés. Még fia­tal tanító volt, amikor maga Móra Ferenc, a szegedi múzeum akkori igazgatója buzdította további kutatásra ifjú barátját.

1944 februárjában viszont ismét behívták katonai szolgálatra Hidvégit. Áprilistól az ungvári 24. gyaloghadosztály törzsszázadában szolgált, érkezése után nem sokkal a hadosztályparancsnok maga mellé vette segédtisztnek. E beosztásban vonult el az 1. magyar hadsereggel a galíciai hadszíntérre. Derekas helytállásáért megkapta a német Vaskereszt II. osztályát.

A hadi események közepette buzgón vezette naplóját, írta jegyzeteit, amelyek a hadosztály mindennapjait mutatták be, legyen szó a frontvonalon való szolgálatról, a háborús hétköznapokról vagy a tisztek, közkatonák, civilek sorsáról, de éppúgy beszámolt az adott tájról, annak lakóiról és históriájáról is.

Két tábornok alatt is szolgált, végigküzdötte a világháborút, aztán a harcok végeztével visszatért a családjához. Neki sikerült, több százezer bajtársának viszont nem. Alighanem ez is vezethette abbéli elhatározásában, hogy háborús iratait összerendezve könyv formájában tárja emlékeit a nyilvánosság elé – ennek értékét pedig különösen emeli az a százötven fekete-fehér fénykép, amelyet az író és tiszttársai készítettek.