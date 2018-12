Gyerekeknek írt himnuszt Tolcsvay László

A mű alapját Di­ckens híres története, a Karácsonyi ének adja.

Nehéz sorsú gyerekek karácsonyát szeretné szebbé varázsolni az Isten pénze című új musical, amihez a legendás szerző, Tolcsvay László írt zenét. Tizenkétezer ember látja a darabot szenteste előtt – írja a Borsonline.

Tizenkétezer ember, köztük nyolcezer gyermek gazdagodhat maradandó élménnyel karácsonykor a budapesti Papp László Sportarénában. A nevelőszülői hálózatban felnövő, nehéz sorsú gyermekek és családjaik szórakoztatására mutatják be két nappal szent­este előtt az Isten pénze című musicalt, ami a Magyarország Karácsonya 2018 programsorozat kiemelkedő eseménye is.

Nagyon meglepett, és nagyon örültem, amikor felhívtak, hogy ezt a darabot választották ki erre a mostani eseményre a Budapesti Operettszínház sztárjaival – mondta Tolcsvay László, a darab zeneszerzője. A mű alapját Di­ckens híres története, a Karácsonyi ének adja, amit először 1995-ben mutattak be a Madách Színházban. A történet annyira népszerű, hogy most is négy helyen játsszák az országban.

Az Isten pénze egy uzsorásról szól, az élete a pénz körül forog. Felvillannak múltbéli karácsonyok emlékei, amikor nem a pénz uralta a mindennapjait. Az eredeti történet végén a főszereplő megváltozik, nem akar többé kapzsi lenne. Müller Péter, aki a darabot írta, ezen úgy változtatott, hogy végül elszórja az összes pénzét, mert a keresztény tanítás vallja, hogy ha adsz, ak­kor adj oda mindent. A darab az önzetlenség himnusza – mondta Tolcsvay László.

Az uzsorást Fred, az unokaöcs próbálja jobb belátásra bírni. – Minden döntésünkben, ha ott van a szeretet, akkor folyamatosan jobb emberré válunk – mondta a rokont alakító Gömöri András Máté, aki beszélt arról is, miért különösen fontos számára az előadás.

Az édesanyámat tízévesen vesztettem el, az édesapámat tizenhat évesen. Neki akkor már volt új párja, aki nevelőanyaként magához vett, így új családot kap­tam. Ez rengeteg erőt adott, átsegített a nehézségeken, és a mai napig ott vannak minden előadáson. Remélem, hogy a nehéz sorsú fiataloknak, akik lent ülnek majd a nézőtéren, példát adhatok, hogy hátrányos helyzetből is lehet erőt gyűjteni és lendületet venni. Persze kell, hogy legyen az embernek közeli barátja, akivel a nehézségeket meg merjük osztani – tette hozzá a színész.

