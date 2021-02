Fiatal és tapasztalt operaénekesek áriaestjeit és balettpremiert is közvetít a hétvégén az Opera

Az ingyenes MaszkaBál közvetítéssorozatban pénteken Nagy Zsófia és Ninh Duc Hoang Long, vasárnap Rálik Szilvia és Bretz Gábor fellépésével találkozhatnak az érdeklődők. A hétfői Tercett-Trió sorozatban az Opera Zenekar és Énekkar megszokott kamaraműsorával készül, a fizetős premierek között pedig szombaton az Opera Otthonra közvetítéseiben a Magyar Nemzeti Balett nagyszabású Párizs lángjai produkciója látható a francia forradalom idejéből.

2021. február 5-én, pénteken a MaszkaBál ingyenes programjában két fiatal énekes válogat kedvenc áriáikból az Opera Facebook-oldalán és az Origón látható közvetítésben – közölte az Operaház. Nagy Zsófia szoprán tizenegy éves korától énekelt az Opera Gyermekkarában, így a műfajjal igen korán megismerkedhetett. Rajongása az opera iránt ekkor kezdődött, tanulmányait a zenei pályán folytatta. Operaének-művész szakirányon 2017-ben végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Az Operaházban többek között a Jancsi és Juliska, a Carmen és A varázsfuvola című operákban láthatta a közönség, de részt vett az intézmény székelyföldi Szerelmi bájital-turnéján, valamint a Fantasio/Fortunio című kortárs operák olaszországi ősbemutatóján.

A vietnámi születésű tenor, Ninh Duc Hoang Long számos verseny győztese, 2016-ban és 2018-ban első helyezést ért el a Simándy József Nemzetközi Énekversenyen, 2019-ben pedig a Lehár Ferenc Nemzetközi Operettversenyen, széleskörű ismertséget a Virtuózok televíziós tehetségkutató negyedik, 2018-as sorozata hozott számára. A magyarul is tökéletesen beszélő művész még egyetemi hallgatóként a 2019-es erdélyi Gördülő Kárpát-Haza Operatúrán énekelte Nemorino szerepét (Szerelmi bájital) Miklósa Erika partnereként, mesterdiplomája megszerzését követően pedig a múlt héten Hubay A cremonai hegedűs című bemutatójában debütált.

A műsorban Mozart, Donizetti, Puccini, Massenet és Verdi operáinak népszerű részleteit hallhatják az érdeklődők, zongorán Zsoldos Bálint működik közre.

Az est művészeti vezetője Kovács Mária Anna, a műsorvezető Mona Dániel zenetörténész.

2021. február 6-án, szombaton az Opera Otthonra fizetős streamszolgáltatásban a jegy.hu felületén látható a Magyar Nemzeti Balett legújabb nagyszabású klasszikus produkciója, a Párizs lángjai online premierje. A francia forradalom idején játszódó, sodró erejű darabot Vaszilij Vajnonen koreográfiája nyomán a világhírű balettpedagógus és koreográfus, Michael Messerer gondolta újra. A Borisz Aszafjev zenéjére készült produkció pazar kivitelben, Oleg Molchnov díszleteivel és Rományi Nóra jelmezeivel tér vissza 1977 után az Opera repertoárjára. Az előadás főbb szerepeit Melnik Tatiana (Jeanne), Leblanc Gergely (Philippe), Krupp Anna (Mireille de Poitiers), Balázsi Gergő Ármin (Antoine Mistral) és Radziush Mikalai (Costa de Beauregard márki) táncolják. Közreműködnek a Magyar Nemzeti Balett művészei (betanító balettmester: Evgeny Popov) és felvételről a Magyar Állami Operaház Zenekara. Vezényel: Kocsár Balázs.

2021. február 7-én, vasárnap két olyan kiváló művész lép a kamerák elé, akik külön-külön már adtak operaestet az MaszkaBál ingyenes sorozatában az Opera Facebook-oldalán és az Origón. Rálik Szilvia közel két évtizede az Opera magánénekese. A Békéscsabán született énekesnő a szegedi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerzett diplomát, majd az egyetemi tagozaton folytatta tanulmányait. Énekelt Ausztriában, Svájcban, Németországban, Hollandiában, Franciaországban és Dániában. Szegeden, a Simándy József Énekversenyen kategóriájában első helyezést ért el 2000-ben, ugyanebben az évben elnyerte a Budapesti Opera Alapítvány ösztöndíját is. Az Operaházban Wagner Siegfriedjében mutatkozott be 2001-ben az erdei madár hangjaként. Munkásságát 2014-ben Liszt Ferenc-díjjal jutalmazták, s még ugyanebben az évben a Magyar Állami Operaház is Kamaraénekesének választotta, 2019-ben pedig Érdemes Művész kitüntetést vehetett át.

A budapesti születésű Bretz Gábor Los Angelesben kezdte tanulmányait, majd Budapesten folytatta azokat. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen olyan neves személyiségek keze alatt tanult, mint Sólyom-Nagy Sándor. A Magyar Állami Operaházban először 2003-ban láthatta a közönség, ahol azóta is rendszeresen fellép. Neve nem ismeretlen a nemzetközi közönség előtt: énekelt már a New York-i Metropolitanben, a londoni Royal Opera House-ban, a milánói Scalában, ezen kívül München, Berlin, Bécs, Amszterdam, Bologna, Hamburg és Tokió színpadain is. Az Opera 2012/13-ban adományozta neki a Kamaraénekes-címet, munkásságát 2013-ban Liszt Ferenc-díjjal, 2020-ban Magyarország Érdemes Művésze díjjal ismerték el.

Az est további vendége a fiatal tenor, Ódor Botond, aki 2013-ban első helyezést ért el a VIII. Simándy József Nemzetközi Énekversenyen.

A Zeneakadémia elvégzését követően pedig 2018-ban az Opera társulatával részt vett a Fantasio/Fortunio című operák novarai ősbemutatóján. Az olasz repertoár mellett Mozart és Janaček művekből válogató esten Katona Anikó működik közre zongorán. Az est művészeti vezetője Tóth Erika, a házigazda Ókovács Szilveszter.

2021. február 8-án, hétfőn a Tercett Trió ingyenes adása ismét az Opera Zenekar és Énekkar művészeit helyezi fókuszba az Opera Facebook-oldalán és az Origón. A tervezett program klasszicista és romantikus zeneszerzők kamaradarabjait vonultatja fel Massenet bensőséges dalaitól kezdve Fridrich Hermann és Louis Spohr virtuóz hegedűdarabjain át a Don Giovanniból készült operaátiratokig.