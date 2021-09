Elkészült Magyarország Nemzeti Atlaszának Társadalom című új kötete

Bemutatták Magyarország Nemzeti Atlasza (MNA) Társadalom, illetve az angol nyelvű Society című, új nyomtatott köteteit és azok interaktív, digitális változatát (e-MNA) csütörtökön Budapesten.

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: a Gyurcsány-korszak akar visszatérni

„Az MNA Társadalom kötet tartalmazza a Kárpát-medencéről, és azon belül a mai Magyarországról rendelkezésre álló, grafikusan ábrázolható ismeretek jelentős részét.

Fontos kordokumentum, amely a rendkívül széles körű és sokrétű tudást érdekes formában tartalmazza, így azt nemcsak a földrajztudósok, hanem a történészek, a gazdasági szakemberek, a diákok és más érdeklődők nagy haszonnal forgathatják”

– mondta Maróth Miklós, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) elnöke a kötet jelentőségét méltatva a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) székházában rendezett ünnepélyes bemutatón.

Mint hozzátette, a kiadvány csaknem az elmúlt száz évet felölelve ábrázolja a magyar társadalom állapotát, elkészítése az MTA égisze alatt kezdődött és az ELKH égisze alatt fejeződött be.

Freund Tamás, az MTA elnöke felidézte, hogy az első kötet három évvel ezelőtt jelent meg Természeti környezet címmel, ennek folytatásaként vehetjük kezünkbe a sorozat új kötetet, amelynek előkészítése már 2018 őszén megkezdődött. A kiadó és a munkálatok koordinátora ezúttal is a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) Földrajztudományi Intézete volt, melynek munkáját a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) segítette.

Az MNA új kötete átfogó képet nyújt a népesedési folyamatokról, a magyar nemzetet alkotó népcsoportokról, feltárja az emberek életkörülményeit, életminőségét, bárhol is éljenek az országban

– fogalmazott Freund Tamás.

Vukovich Gabriella, a kötet kiadásában közreműködő KSH elnöke elmondta, hogy a hivatal adatain túl a kötetben megtalálhatóak a különböző országok statisztikai hivatalaiból beszerzett adatok is. A KSH elnöke szerint a kiadvány azon túl, hogy eligazít minket abban, hogy milyen társadalmi változások következtek be, a további tudományos elemzéseknek is jó alapot szolgáltat.

A kötetet Kocsis Károly, az ELKH CSFK FTI igazgatója, az MNA főszerkesztője mutatta be. Az alkotók a társadalom szerkezetének, a társadalmi folyamatoknak a jelen állapotát és múltbeli gyökereit főként 13 országra, több mint 39 ezer településre vonatkozóan mutatják be, alapvetően térképek segítségével.

A kötet elkészítésében – túlnyomórészt hazai egyetemeken, kutatóintézetekben, kormányzati szerveknél dolgozó – 5 kötet- és 13 fejezetszerkesztő, 42 fejezet- és 85 térképszerző vett részt – tette hozzá.

A nagyméretű kiadványban csaknem 200 oldalon, 12 fejezetre tagolva 377 térkép, ábra, táblázat és 73 fénykép segítségével mutatják be hazánk társadalmát.

A kötet fejezetei három nagy – a népességgel, településekkel és életkörülményekkel, életminőséggel kapcsolatos tématerületbe sorolhatók.

A népességgel kapcsolatban többek között olyan témakörök területi sajátosságairól tájékozódhatunk, mint a termékenység, a születéskor várható élettartam, a daganatos halálozások, az öngyilkosság, a külföldiek és külföldön születettek.

A kötet foglalkozik ezeken túl a külföldre ingázás, az elöregedés, az etnikai-nyelvi és vallási megoszlás, az iskolai végzettség, a gazdasági aktivitás, a munkanélküliség, a közfoglalkoztatottak, illetve a személyi jövedelem területi sajátosságaival is.

A települések témaköre főként a településhálózattal, a városok típusaival, dinamikájával, szerkezetével, Budapesttel és agglomerációjával, illetve a falvakkal, a szórványokkal és tanyákkal foglalkozik.

Az életminőséggel kapcsolatos tématerület részeként többek között a fekvőbeteg-szakellátás, a Covid-19, a szociális segélyben, rokkantsági ellátásban részesülők, az angoltudás, a lakások jellemzői és átlagára, a betöltetlen háziorvosi szolgálatok, a kórházak és gimnáziumok elérhetősége, továbbá a közúti balesetek és a bűnözés területi sajátosságait ismerhetik meg az olvasók.

Az atlasz tartalma a www.emna.hu honlapon interaktív térképek formájában is, díjmentesen elérhető (e-MNA). Az egyidejűleg magyar és angol nyelven megjelenő online változat naprakész tájékoztatást nyújt a legfrissebb adatok megjelenítésével, emellett interaktív funkciókat is felkínál a felhasználó számára. Ezáltal a térképolvasóknak lehetőségük van a térbeli adatok egyéni szempontok szerinti lekérdezésére, valamint kapcsolatba léphetnek a szerkesztőkkel is.

Az ELKH CSFK ezúttal is háromezer magyar nyelvű kötetet ajánlott fel és juttat el az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) közvetítésével a Kárpát-medencei(a határainkon inneni és túli) magyar nyelvű közép- és felsőfokú képzést folytató intézmények számára – olvasható a helyszínen kiosztott sajtóanyagban. Az angol nyelvű kötetek felét a Kiadó a kormányzati munka támogatására, a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak ajánlotta fel. A jelenlegi kötet a bemutató napjától az MNA honlapján (www.nemzetiatlasz.hu) érhető el, ahonnan bárki díjmentesen letöltheti.

Azok, akik hagyományos könyv formájában saját példányt szeretnének vásárolni, a nagyobb könyvesboltokban és a Kiadónál is hozzájuthatnak.

Az ELKH Titkársága által támogatott kötet megvalósításához a kormány 445,4 millió forinttal járult hozzá, emellett az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), valamint az MTA is támogatta a kiadvány megjelenését.