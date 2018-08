Egy rangos díj, egy rangos jelölés – remek napjuk volt a magyar filmeseknek

Révész Bálint Nagyi projekt című filmjét Doc Alliance díjra jelölték, Deák Júlia Azonosítás című kisfilmje Awards of Merit-díjat nyert.

A legnívósabb európai dokumentumfilm-fesztiválok által alapított Doc Alliance díjra jelölték Révész Bálint Nagyi projekt című filmjét. A győztest szombaton jelentik be a cannes-i filmfesztiválon – közölte a Magyar Nemzeti Filmalap csütörtökön az MTI-vel.

A Filmalap támogatásával készült dokumentumfilm hét másik alkotással van versenyben. Az elmúlt év legjobb dokumentumfilmjét illető díjról külföldi filmkritikusokból álló zsűri dönt.

A Nagyi projekt három fiatal fiú és nagymamáik anarchikus vállalkozásáról szól egy múltbéli utazásra. A hét év élményeit feldolgozó film képet rajzol a generációk közötti kapcsolatról és a 20. század történelmének szubjektivitásáról az egykori angol kémnő, a náci németországbeli táncosnő és a magyar kommunista holokauszttúlélő nagymama emlékei nyomán.

A Nagyi projekt rendezője és egyik főszereplője, Révész Bálint szerint „az eltűnőben lévő generációval csak felszabadultan és korlátok nélkül szabad beszélgetni, másra nincs már idő”.

Révész Bálint első filmjével a DOK Leipzig fesztiválon különdíjat nyert ősszel. A Nagyi projekt magyar-brit koprodukcióban, az Új Budapest Film és a Gallivant Film gyártásában készült.

Egy másik jó hír is jutott csütörtökre: Deák Júlia Azonosítás című kisfilmje ugyanis Awards of Merit-díjat nyert a független alkotásoknak szentelt IndieFest Film Awards fesztiválon. Deák Júlia filmje a 17 éves Meggie-ről szól, aki egy 1944-es halálmenet helyszínét próbálja megtalálni Budapesten.

Az IndieFest Film Awards kilenc éve működő, negyedévenként megrendezett, online független filmes fesztivál, a független filmes tehetségek felkutatását és nyilvánossághoz juttatását tekinti a fő feladatának. A nemzetközi fesztiválra 79 országból több ezer film érkezik, amelyeket többek között Emmy- Telly- és Communicator-díjas szakemberek bírálnak el. A legmagasabb pontozást a Best of Show díjjal kitüntetett filmek kapják. Az Awards of Merit-díj, amelyet Deák Júlia Azonosítás című filmje kapott, a kiemelkedő művészi és technikai megvalósításért jár.

Az IndieFest Film Awards a nyolcadik külföldi fesztivál, amelyen a kisfilm a győztesek közé került. Az alkotás pár héttel ezelőtt az American Film Awards fesztiválon megkapta a Special Marquee Award díjat.

Korábban már a Svájci Nemzetközi Filmfesztiválon is díjazták, megkapta az Európai Független Filmdíj legjobb rövidfilm kategóriájának Platina-díját, valamint a legjobb idegen nyelvű kisjátékfilm produceri díját a 2017-ben debütált American Filmatic Arts Awards (AFAA) független nemzetközi filmes elismerései közül.