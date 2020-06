Csoda a Bakony szívében: a Szent Mauríciusz-monostor

A kormányszóvivő a Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet a bakonybéli különleges helyre, amelyet szerinte érdemes megtekinteni.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő pénteken a Magyar falu program kapcsán Gyopáros Alpár kormánybiztossal látogatást tett Pápateszéren, Bakonybélben és Nagygyimóton, hogy megtekintsék, hogyan valósultak meg a fejlesztések az odaítélt forrásokból. A kormányszóvivő a Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet egy bakonybéli különleges helyre, a Szent Mauríciusz-monostorra, amelyet szerinte érdemes megtekinteni.

Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben ezt írta: „Tegnap a Magyar falu program kapcsán Pápateszéren, Bakonybélben és Nagygyimóton jártam Gyopáros Alpár kormánybiztos úrral, hogy helyben is lássuk, hogyan valósultak meg a fejlesztések az odaítélt forrásokból. Jó volt látni, milyen sokat számít egy-egy óvodafelújítás, járdarendbetétel vagy épp az új orvosi eszközök beszerzése. De ha már ott voltunk, mindenképp körülnéztem, és meg is osztok néhány képet, mert engem mindig lenyűgöz a magyar falvak szépsége, ereje, hangulata és nyugalma. Holnap pedig a bakonybéli Szent Mauríciusz-monostorról külön hozok néhány képet, hiszen ott is jártunk tegnap, és az a csodálatos hely és az a munka, ami ott folyik külön »megér egy misét« – hogy stílszerű legyek.”

A kormányszóvivő ígéretéhez híven a mai napon megosztott egy másik bejegyzést, amelyet a bakonybéli Szent Mauríciusz-monostornak szentelt. Leírta, hogy ismét megdöbbent azon, milyen fantasztikus kincsek vannak Magyarországon, hogy ezekről milyen keveset tudunk, ezért is szerette volna kicsit részletesebben bemutatni azt a csodát, ami a Bakony szívében vár minket.