Az 1956-os események előtt tiszteleg Tommy Vig

Forradalmi sorozat címmel Tommy Vig új kortárs dzsesszkompozíciókkal tiszteleg muzsikustársaival az 1956-os események előtt október 17-én a Budapest Jazz Clubban.

A világhírű vibrafonos-dobos produkciója öt részből áll. A tételek címe: Forradalom, A magyar nép dühös a kommunizmusra, A lélek forradalma, Védeni a magyart, Pihenő pillanat. A sorozat dalait október 22-én este a Magyar Rádióban is eljátsszák, a járványügyi helyzetre való tekintettel közönség nélkül – közölték a szervezők az MTI-vel.

A műsorban Tommy Vig mellett közreműködik Mia Kim (ének, vibrafon), Csuhaj Barna Tibor (nagybőgő), Zsoldos Béla (ütőhangszerek) és Jeszenszky György (dob). Az est programját teljes egészében a Bartók Rádió tűzi műsorra a közeljövőben.

A Magyarországon a negyvenes években csodagyerekként indult, majd kivándorlása után az Egyesült Államokban is komoly sikereket elért, most 82 éves Tommy Vig napjainkban is elismertségnek örvendő zenész. Az 1956-os forradalom idején mindössze 18 éves volt, azóta több darabot írt e témában, Budapest 1956 című művét többször előadta zenekarával a Los Angeles-i magyar emlékműnél. Magyarországra hazatérése után számos nagyszabású koncertet adott a legrangosabb hazai zenei előadótermekben.

A BJC-ben a koncert másnapján, október 18-án vasárnap 17 órától „Ha a különbséget zongorázni tudnám” címmel árverést rendeznek Tommy Vig képzőművészeti alkotásaiból, egyedi és kreatív kollázsaiból.