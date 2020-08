A Virtuózok győztese ad zongorakoncertet a Bartók Emlékházban

Balázs-Piri Soma, a komolyzenei tehetségkutató 2018-as győztese három darabot játszik a limitált számú közönségnek.

Balázs-Piri Soma, a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató 2018-as győztese ad zongorakoncertet kedd este a budapesti Bartók Emlékházban, az MVM Koncertek sorozat keretében.

A zongoraesten az ifjú művész J.S. Bach 3. (g-moll) angol szvitjét, Beethoven Pathétique szonátáját és Chopin g-moll balladáját játssza – közölték a szervezők.

Mint a közlemény emlékeztet, Balázs-Piri Soma immár húsz nemzetközi és hazai zongoraverseny korosztályos győztese. A magyar klasszikus zene ifjú nagykövete és a Szeged Ifjú Tehetsége díjjal is kitüntetett zongorista nagy sikerrel lépett fel többek között New Yorkban, Dohában és Londonban is, mások mellett Placido Domingo vezényletével.

A szervezők felidézik, hogy az MVM Koncertek estjei közül több esemény is elmaradt a koronavírus-világjárvány miatt, a nézők kárpótlására ezért nyáron huszonegy rendkívüli koncertet hirdettek.

A Bartók Emlékházban rendezendő koncerteken estenként csak hatvan néző vehet részt; a sorozat valamennyi nyáron megrendezendő koncertjén maszk viselése ajánlott. A bevétellel a fiatal művészeket is támogatják – áll a közleményben.

Borítókép: Balázs-Piri Soma zongoraművész a Virtuózok tehetségkutató verseny jubileumi ünnepi hangversenyén a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében 2019. december 30-án.