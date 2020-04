A virtuális térbe költözött a Kazinczy Múzeum

A honlapon és a közösségi oldalon naponta jelennek meg újdonságok, a múzeumi munkatársak pedig kulisszatitkokat is megosztanak.

A virtuális térbe költözött a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum – közölte az intézmény.

Mint írták, a Petőfi Irodalmi Múzeum sátoraljaújhelyi intézménye ideiglenesen zárva van, de a veszélyhelyzet idején weboldalán és az online közösségi terében továbbra is elérhető.

A honlapon és a közösségi oldalon naponta jelennek meg újdonságok a múzeumban őrzött gyűjteményekről, a muzeális értékű hagyatékokról és a jelenlegi kiállításokról. A múzeumi munkatársak kulisszatitkokat is megosztanak az intézményben zajló munkáról, a friss kutatásokról, és azokról a témákról, amelyek házon belül foglalkoztatják őket – olvasható az összegzésben.

Azt is közölték, hogy a mindennapi élet aktualitásaira is reagál egy-egy írás a múzeumi blogon, amelyet néhány hónapja indítottak az intézmény honlapján KaMu címmel. A legutóbbi bejegyzés éppen azt a dilemmát mutatja be Kazinczy szemszögéből, ami ma is sok szülőnek okoz fejtörést: hogyan, milyen módszerekkel segítse gyermeke otthoni tanulását. A blog szerzői a muzeológusok és a frissen alakult Újhelyi Múzeumbarát Kört tagjai.

A tájékoztató felidézi, hogy egy kezdeményezés is indult néhány hónapja, amelyben a múzeumbarát kör tagjai kapnak szerepet: ez „A múzeum mi vagyunk!” című videosorozat. A kisfilmekben arról beszélnek, hogy miért kedves számukra a közgyűjtemény, milyen emlékeket őriznek múltjáról és miért térnek vissza a kiállítótereibe időről időre. Megszólalnak benne felnőttek és gyerekek, akik vallanak a kiállításokhoz, a tárgyakhoz vagy a múzeumi hangulathoz kötődő élményeikről. A rövidfilmek korábban közzétett és új részei a múzeum videomegosztó csatornáján is elérhetők lesznek.

Az intézmény fontos szerepet szán közösségi oldalának is. Megismertetik látogatóikkal például a sárospataki Csontos család hagyatékát: több száz iratot, naplókat, visszaemlékezéseket és személyes dokumentumokat, valamint válogatást Csontos Ernő fényképészmester mintegy 3000 darab fotográfiájából. A fényképek az 1930 és 1960 közötti Sárospatakról és Zemplénről készültek – közölte a múzeum.