A Csodák Palotájába költözött a Müpa Hangjáték elnevezésű interaktív zenedoboz, amelyet csütörtöktől bárki megszólaltathat a Tudósok csarnokában.

A Medence Csoport által készített innovatív szerkezet segítségével a látogatók szórakoztató módon kerülhetnek kapcsolatba a zenével. A látványos zenedoboz kisebb másához hasonlóan különböző dallamokat játszik le, megszólaltatni egy óriási hengerben gyalogolva lehet. Az előre kiválasztott dallam a hangzófésűk és a kézzel lyuggatott dallamponyva segítségével csendül fel.

Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója a Csodák Palotájában tartott csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, hogy a zenedoboz a technika és a művészet találkozását testesíti meg. A tudomány és a művészetek együtt fejlesztik az emberi elmét és kreativitást – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy

a szerkezet, amely a világ legnagyobb interaktív zenedoboza,

ezt szimbolizálja.

Felidézte, hogy 2015-ben a Medence Csoport alkotta meg a szerkezetet, amelyet azóta Budapest számos pontján, köztük a Müpában is felállítottak.

Mint mondta, a találmány mindenki kedvence, mivel bevonja az alkotás folyamatába és a zenei kreativitás erőterébe azt, aki megmozdítja a szerkezetet és ezáltal zenét csal ki belőle.

A Müpa Hangjáték egyesíti a zene különböző történeti korszakait, Mozarttól Wagneren át a mai zenékig lehet dallamokat megszólaltatni rajta.

A zenedobozt átadva Káel Csaba példaértékűnek nevezte a Müpa és a Csodák Palotája együttműködését, amellyel minél szélesebb közönség, és különösen a fiatalabb korosztály érdeklődését is szeretnék felkelteni a tudományok és a művészetek iránt.

Mizda Katalin, a Csodák Palotája ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az intézmény az elmúlt 22 év alatt interaktív játszóházból világszínvonalú, több tudományágat felölelő, minden korosztályt játszva tanító 5 ezer négyzetméteres tudományos szórakoztatóközponttá vált.

Két szinten több mint 250 játékkal, 3 élményvetítővel, szabadulószobákkal, tudománynépszerűsítő programokkal várja vendégeit.

„Küldetésünk, hogy játszva ismertessük meg a minket körülvevő világot a gyermekekkel és felnőttekkel egyaránt” – fogalmazott.

Mint kiemelte, a fizika mellett a többi természettudományos terület, sőt a többi tudományág felé is nyitottak. A Tudósok termében – amellett, hogy a kutatókat, tudósokat, felfedezőket mutatják be, állítják példaként – lehetőség van a természettudományok mellett más tudományterületek megjelenítésére is. Így kapott helyet a Müpa Hangjáték a teremben, amellyel azt ünneplik, hogy a zene tudománya is beköltözik a Csodák Palotájába – mondta.

Borítókép: Látogatók a megújult Csodák Palotája (Csops) tudományos szórakoztatóközpontban a megnyitó napján az óbudai Bécsi úti Új Udvar bevásárlóközpontban 2017. szeptember 29-én.

MTI Fotó / Bruzák Noémi