Erdélybe mennek tanítani a magyar zenészek

Székelyudvarhelyről először a székelykapuk és a kopjafák jutnak eszünkbe, majd a híres operaénekes, Palló Imre. Sőt, mára a fúvószene is fogalommá válhatott az Udvarhelyi Fúvóstábornak köszönhetően. Az önkéntes anyaországi muzsikusok 2005 óta járnak vissza a városba, hogy átadják tudásuk legjavát kis növendékeiknek.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Székelyföldnek sok nevezetessége van, ám most csak egyet emelnénk ki: a Palló Imre Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola Kossuth utcai épületében évről-évre megrendezett táborzáró hangversenyt. Meg az azt megelőző nyári napokat, melyeken a legkiválóbb muzsikusoktól tanulhatnak ingyen a székelyföldi gyerekek. Gergely János pedagógus nevéhez fűződik a kezdet: ő az Agyagfalvi Fúvószenekarral turnézott Magyarországon, amikor megismerkedett Lebanov József trombitatanárral, aki azóta is – szó szerint – összetrombitálja az anyaországi zenetanárokat a jó cél érdekében.

Gergely Jánostól egykori tanítványa, György Sándor vette át a tábor szervezését, amit megszakítás nélkül immár 13 esztendeje rendeznek meg Székelyudvarhelyen. A pedagógusok önkéntes munkavállalása mellett a Bethlen Gábor Alapítvány anyagi hozzájárulása az, aminek köszönhetően

a gyerekek térítésmentesen vehetnek részt a táborban, ahol reggel kilenctől késő estig különböző programok: réz- és fafúvós hangszeres órák, kamarazene, szolfézs, kóruséneklés, kirándulás, játék, előadások várják őket.

A legkisebb zeneiskolástól kezdve egészen a felvételi előtt álló ifjú művészekig minden korosztály számára nyitott a tábor – talán nem is árulunk el nagy titkot, hogy vannak, akik hátulgombolós koruk óta minden évben visszajárnak a közösségi élményt és fejlődési-kibontakozási lehetőséget egyszerre kínáló táborba. Van, aki így éppen ott tudja folytatni nyári kurzusát, ahol az adott tanárral az előző évben abbahagyta!

Király Tibor, a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium tanára és a Magyar Állami Operaház trombitaművésze visszatérő vendég Udvarhelyen. Hogy miért egyedi színfolt ez a mai zeneoktatás egyébként is rendkívül gazdag palettáján, arról így nyilatkozott portálunknak: „Sok tehetséges fiatallal találkozom évről évre ebben a táborban, akikkel számomra is nagy élmény együtt dolgozni. Ezek a gyerekek az anyaországi oktatási szisztémától teljesen eltérő rendszerben tanulnak. Ez a helyzet tőlem is egy más hozzáállást követel.

Öröm látni, hogy néhány nap alatt többen közülük akkora fejlődést produkálnak a hangszerükön, hogy akár hivatásukká is választhatnák a zenélést.”

A visszatérő táborozókból mára egész kis közösség alakult, sőt, olyanok is akadnak szép számmal, akinek az életére, további karrierjére volt nagy hatással a tábor.

Nem egy székelyföldi zenészpalánta a tábornak köszönhetően később az anyaországban folytatta-folytatja tanulmányait,

melyben az Udvarhelyen megismert pedagógusok nagy segítséget tudnak nyújtani.

A tábort idén augusztus 5. és 12. között rendezik meg, és bár már a táborozók csapata összeállt, minden korosztály előtt nyitott a lehetőség a csatlakozáshoz, a szervezők mindenkit nagy szeretettel fogadnak az utolsó pillanatban is.