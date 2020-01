Douglass Murray: nem csak áldozatai lehetünk a történelemnek

Új könyvéről beszélt egy interjúban Douglas Murray brit konzervatív publicista, aki szerint ugyan a világ megőrült, mégsem kell pesszimistának lennünk, mert a történelem menete megváltoztatható, ha megfelelő elhivatottsággal állunk hozzá.

A tömegek őrülete – nem, rassz, identitás (The Madness of Crowds – Gender, Race and Identity) címmel jelent meg nemrégiben Douglas Murray új könyve, amelynek céljáról szerzője a Mandinernek nyilatkozva ezt mondja:

„Az angolszász világban nagy divatja van az identitáspolitikának, azaz a csoportjellemzőkre alapozott politikai azonosulásnak. Ezek a csoportjellemzők általában a nem, a szexuális orientáció vagy a bőrszín, a rassz. Határozottan ellenzem ezt a megközelítést, mivel sokkal inkább megosztja a társadalmat, mintsem egyesíti. Így meg akartam támadni az egész ideológiát és az identitáspolitika gyakorlatát is, figyelmeztetve arra, hogy mindez hová vezet.”

A brit konzervatív publicista az interjúban kifejti, hogy a genderideológiát „ideológusok és propagandisták egy kis csoportja erőlteti” a társadalomra, akiknek „sikerült belőni az üzeneteiket a közbeszédbe”, de akik nem tudták megváltoztatni az emberek gondolkodását, hanem csak megfélemlíteniük sikerült őket.

A The Spectator című brit jobboldali hetilap szerkesztője arra a kérdésre, hogy mire volt szüksége új műve megírásához, némi iróniával fűszerezve elárulja: egyrészt humorra az olvashatatlan szövegek elolvasásához, másrészt annak belátására, hogy „a világ megőrült”.

Doglas Murray ugyanakkor nem pesszimista. Arra emlékeztet, hogy a konzervatív gondolkodás szerint az ember nem csupán csavar a történelem gépezetében, hanem éppen ő készíti és működteti, vagy akár át is építheti azt.

„Egyetlen tehetséges ember is meg tudja változtatni a történelem menetét – megfelelő elhivatottsággal. Szóval a történelemnek nemcsak áldozatai lehetünk, hanem éppenséggel az urai is. Mi is formálhatjuk”

– hangsúlyozza.

A interjút ide kattintva találja meg.