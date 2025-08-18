augusztus 18., hétfő

Elhunyt a Superman-filmek legendás főgonosza – gyászol a filmvilág

Nyolcvanhét éves korában, vasárnap reggel elhunyt Terence Stamp angol színész, aki a Superman-filmekben Zod tábornokot alakította. Nyolcvanhét évet élt.

Terence Stamp 1938. július 22-én született Londonban. Gyermekkorában átélte a második világháborús bombázásokat, majd az iskola befejezése után először a reklámszakmában dolgozott, később ösztöndíjjal került színművészeti iskolába, ahol elkezdte színészi pályáját. Hat évtizeden át tartó karrierje során számos rangos díjat és jelölést kapott.

Terence Stamp 1962-ben elnyerte a Golden Globe-díjat, emellett Oscar- és BAFTA-jelölést is kapott. 1965-ben Cannes-ban a legjobb színésznek járó díjjal jutalmazták. Fotó: Reuters

A világsikert Zod tábornok szerepet hozta meg számára az 1978-ban bemutatott Supermanben és az 1980-as folytatásban, ezekben Christopher Reeeve játszotta a címszerepet, írja a Reuters. 

 

