1 órája
Elhunyt a Superman-filmek legendás főgonosza – gyászol a filmvilág
Nyolcvanhét éves korában, vasárnap reggel elhunyt Terence Stamp angol színész, aki a Superman-filmekben Zod tábornokot alakította. Nyolcvanhét évet élt.
Terence Stamp 1938. július 22-én született Londonban. Gyermekkorában átélte a második világháborús bombázásokat, majd az iskola befejezése után először a reklámszakmában dolgozott, később ösztöndíjjal került színművészeti iskolába, ahol elkezdte színészi pályáját. Hat évtizeden át tartó karrierje során számos rangos díjat és jelölést kapott.
A világsikert Zod tábornok szerepet hozta meg számára az 1978-ban bemutatott Supermanben és az 1980-as folytatásban, ezekben Christopher Reeeve játszotta a címszerepet, írja a Reuters.