szeptember 3., szerda

Hilda névnap

23°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedési információk

1 órája

Forgalmi változások Zalaegerszegen a Vadpörkölt- és Borfesztivál idején

Címkék#Vadpörkölt-és Borfesztivál#helyközi autóbuszközlekedés#Zalaegerszeg#buszközlekedés

Zalaegerszegen szeptember 4–8. között lezárják a Kossuth Lajos utca egy szakaszát. A Vadpörkölt és Borfesztivál újra színeket és ízeket hoz az őszi zalaegerszegi életbe.

Keszán-Dopita Tünde

A Vadpörkölt- és Borfesztivál eseményeinek középpontjában álló belvárosi térsor – köztük a Széchenyi tér – átmenetileg autómentessé válik, így a helyi buszjáratok is terelt útvonalon közlekednek, a Széchenyi téri megállót pedig ez idő alatt nem érintik.

Vadpörkölt- és Borfesztivál.
Vadpörkölt- és Borfesztivál. A sajtótájékoztató résztvevői: balról Tálas Gergő, Ruzsicska Zsolt (Zsákutca Bisztró), Ildikó, a Nemzeti Művelődési Intézet vármegyei igazgatója, Tompa Gábor fesztiváligazgató, Havasi Bálint főigazgató, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, Mateisz Roland, a Hungast területi vezetője, mellette Dippold Márton kabinetfőnök, elöl Csabai-Kustán Tímea, Kovács-Kustán Andrea (Kiskondás Étterem) és Weisz Alexandra, nemzetközi és szervezési szakreferens 
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

2025. szeptember 4-től (csütörtöktől) szeptember 8-án (hétfőn) 5:00-ig rendezvény miatt lezárják Zalaegerszegen a Kossuth Lajos utca egy részét, ezért a helyi autóbuszok terelt útvonalon közlekednek. – áll a MÁV-csoport tájékoztatójában.

A Vadpörkölt és Borfesztivál alatti részletes közlekedési változások

2A, 12, 21, 22, 22A ► Csácsbozsok
12A ► Praktiker (ZalaPark)

Kimaradó megálló:

Széchenyi tér

Ideiglenes megálló:

Kovács Károly tér – Mozi köz

13, 15, 18, 19, 19A, 25  ► Kertváros

Kimaradó megállók:

Széchenyi tér

Gyógyszertár (Kossuth utca)

Ideiglenes megállók:

Kovács Károly tér – Mozi köz

Petőfi Sándor Általános Iskola

12A ► Kovács Károly tér – Mozi köz

A Széchenyi tér helyett a Kovács Károly tér – Mozi köz megállóba érkeznek.

A Volánbusz tisztelettel kéri utasait, hogy utazás előtt tájékozódjanak a járatok útvonalváltozásairól és a megállók módosított helyéről.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu