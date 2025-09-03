1 órája
Forgalmi változások Zalaegerszegen a Vadpörkölt- és Borfesztivál idején
Zalaegerszegen szeptember 4–8. között lezárják a Kossuth Lajos utca egy szakaszát. A Vadpörkölt és Borfesztivál újra színeket és ízeket hoz az őszi zalaegerszegi életbe.
A Vadpörkölt- és Borfesztivál eseményeinek középpontjában álló belvárosi térsor – köztük a Széchenyi tér – átmenetileg autómentessé válik, így a helyi buszjáratok is terelt útvonalon közlekednek, a Széchenyi téri megállót pedig ez idő alatt nem érintik.
2025. szeptember 4-től (csütörtöktől) szeptember 8-án (hétfőn) 5:00-ig rendezvény miatt lezárják Zalaegerszegen a Kossuth Lajos utca egy részét, ezért a helyi autóbuszok terelt útvonalon közlekednek. – áll a MÁV-csoport tájékoztatójában.
A Vadpörkölt és Borfesztivál alatti részletes közlekedési változások
2A, 12, 21, 22, 22A ► Csácsbozsok
12A ► Praktiker (ZalaPark)
Kimaradó megálló:
Széchenyi tér
Ideiglenes megálló:
Kovács Károly tér – Mozi köz
13, 15, 18, 19, 19A, 25 ► Kertváros
Kimaradó megállók:
Széchenyi tér
Gyógyszertár (Kossuth utca)
Ideiglenes megállók:
Kovács Károly tér – Mozi köz
Petőfi Sándor Általános Iskola
12A ► Kovács Károly tér – Mozi köz
A Széchenyi tér helyett a Kovács Károly tér – Mozi köz megállóba érkeznek.
A Volánbusz tisztelettel kéri utasait, hogy utazás előtt tájékozódjanak a járatok útvonalváltozásairól és a megállók módosított helyéről.
