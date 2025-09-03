Forgalmi változások Zalaegerszegen a Vadpörkölt- és Borfesztivál idején

A Vadpörkölt- és Borfesztivál eseményeinek középpontjában álló belvárosi térsor – köztük a Széchenyi tér – átmenetileg autómentessé válik, így a helyi buszjáratok is terelt útvonalon közlekednek, a Széchenyi téri megállót pedig ez idő alatt nem érintik.

Vadpörkölt- és Borfesztivál. A sajtótájékoztató résztvevői: balról Tálas Gergő, Ruzsicska Zsolt (Zsákutca Bisztró), Ildikó, a Nemzeti Művelődési Intézet vármegyei igazgatója, Tompa Gábor fesztiváligazgató, Havasi Bálint főigazgató, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, Mateisz Roland, a Hungast területi vezetője, mellette Dippold Márton kabinetfőnök, elöl Csabai-Kustán Tímea, Kovács-Kustán Andrea (Kiskondás Étterem) és Weisz Alexandra, nemzetközi és szervezési szakreferens

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

2025. szeptember 4-től (csütörtöktől) szeptember 8-án (hétfőn) 5:00-ig rendezvény miatt lezárják Zalaegerszegen a Kossuth Lajos utca egy részét, ezért a helyi autóbuszok terelt útvonalon közlekednek. – áll a MÁV-csoport tájékoztatójában.

A Vadpörkölt és Borfesztivál alatti részletes közlekedési változások

2A, 12, 21, 22, 22A ► Csácsbozsok

12A ► Praktiker (ZalaPark)

Kimaradó megálló:

Széchenyi tér

Ideiglenes megálló:

Kovács Károly tér – Mozi köz

13, 15, 18, 19, 19A, 25 ► Kertváros

Kimaradó megállók:

Széchenyi tér

Gyógyszertár (Kossuth utca)

Ideiglenes megállók:

Kovács Károly tér – Mozi köz

Petőfi Sándor Általános Iskola

12A ► Kovács Károly tér – Mozi köz

A Széchenyi tér helyett a Kovács Károly tér – Mozi köz megállóba érkeznek.

A Volánbusz tisztelettel kéri utasait, hogy utazás előtt tájékozódjanak a járatok útvonalváltozásairól és a megállók módosított helyéről.