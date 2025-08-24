Meghalni szüretkor? Így előzhető meg a tragédia

A zalai szőlőkben a szüret várható kezdete jellemzően szeptember közepére tehető, az időjárási viszonyok függvényében. A korai érésű fajták, mint az Irsai Olivér és a Csabagyöngye általában augusztus végén vagy szeptember elején éri el a szüretelési érettséget, és ekkor kezdetét veszi a szezon, amely mustgáz okozta tragédiákkal is végződhet.

A modern megoldások, például szén-dioxid-érzékelők mellett a hagyományos gyertyás módszer is hatékony a mustgáz okozta oxigénhiány ellenőrzésére. (forrás Nébih)

Fotó: RossHelen

Mi az a mustgáz és miért veszélyes?

A mustgáz a must erjedése során keletkező szén-dioxid, ami színtelen, szagtalan és a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb. Emiatt a zárt helyiségek alsó részeiben gyűlik össze, fokozatosan felfelé szorítva az oxigénben gazdag levegőt. A leggyakoribb baleset a borospincékben szüret idején fordul elő: az erjedő mustból felszabaduló gáz belélegzése oxigénhiányos állapotot idéz elő. Mivel a szén-dioxid a levegőnél nehezebb, előfordulhat, hogy valaki lehajol vagy leguggol a pincében, és így a koncentrált gázban lélegzik.

Az oxigénhiány kezdetben szédülést, hányingert okoz, de rövid időn belül mentális zavarokhoz vezethet. Ez különösen veszélyes, mert az érintett ugyan fizikailag képes lenne elhagyni a helyiséget, de a zavart szellemi funkciók megakadályozzák a menekülést, így a helyzet életveszélyessé válik.

Életveszélyben

A mustgáz nagy koncentrációban belélegezve életveszélyes, különösen, ha a pince szellőztetése valami ok miatt nem megfelelő, írja figyelmeztetésében a Nébih.

Az idei szüreti időszak a hazánkban legkorábban érő Csabagyöngye szedésével kezdődött, és sok pincében már megindult a must erjedése. Ez a bortermelők számára mindig izgalmas időszak, ugyanakkor komoly veszélyeket is rejt. A Nébih ezért kiemelten javasolja a pince levegőminőségének folyamatos ellenőrzését.

"Olyan a mustgáz, mint a cseresznyefa..., minden évben megszedi a maga áldozatát”

„Az Irsai Olivér termésünk már gyakorlatilag ki is forrt” – erősíti meg Nagy Gábor, a Medvebor zalaszentgróti pince szőlész-borásza. „A mi pincénk erjesztő helyisége a föld fölött van, így egy egyszerű ablaknyitással könnyen szellőztethető. Van azonban olyan borunk is, amely lent, a pince mélyén erjed. Ott szivattyút szereltünk be a megfelelő légcsere érdekében: akár tíz perc alatt kicserélődik a levegő, ami nagyon fontos.”