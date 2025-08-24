augusztus 24., vasárnap

Gyertya, érzékelő

3 órája

Meghalni szüretkor? Így előzhető meg a tragédia

Címkék#Nébih#szén dioxid#szőlész#mustgáz#pince#borász#levegő

Bár Zalában a szüret idén még épp csak elindult, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) időben figyelmezteti a bortermelőket a must erjedése közben keletkező mustgáz veszélyeire.

Keszán-Dopita Tünde

A zalai szőlőkben a szüret várható kezdete jellemzően szeptember közepére tehető, az időjárási viszonyok függvényében. A korai érésű fajták, mint az Irsai Olivér és a Csabagyöngye általában augusztus végén vagy szeptember elején éri el a szüretelési érettséget, és ekkor kezdetét veszi a szezon, amely mustgáz okozta tragédiákkal is végződhet.

mustgáz
A modern megoldások, például szén-dioxid-érzékelők mellett a hagyományos gyertyás módszer is hatékony a mustgáz okozta oxigénhiány ellenőrzésére. (forrás Nébih)
Fotó: RossHelen

Mi az a mustgáz és miért veszélyes?

A mustgáz a must erjedése során keletkező szén-dioxid, ami színtelen, szagtalan és a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb. Emiatt a zárt helyiségek alsó részeiben gyűlik össze, fokozatosan felfelé szorítva az oxigénben gazdag levegőt. A leggyakoribb baleset a borospincékben szüret idején fordul elő: az erjedő mustból felszabaduló gáz belélegzése oxigénhiányos állapotot idéz elő. Mivel a szén-dioxid a levegőnél nehezebb, előfordulhat, hogy valaki lehajol vagy leguggol a pincében, és így a koncentrált gázban lélegzik.

Az oxigénhiány kezdetben szédülést, hányingert okoz, de rövid időn belül mentális zavarokhoz vezethet. Ez különösen veszélyes, mert az érintett ugyan fizikailag képes lenne elhagyni a helyiséget, de a zavart szellemi funkciók megakadályozzák a menekülést, így a helyzet életveszélyessé válik.

Életveszélyben

A mustgáz nagy koncentrációban belélegezve életveszélyes, különösen, ha a pince szellőztetése valami ok miatt nem megfelelő, írja figyelmeztetésében a Nébih.

Az idei szüreti időszak a hazánkban legkorábban érő Csabagyöngye szedésével kezdődött, és sok pincében már megindult a must erjedése. Ez a bortermelők számára mindig izgalmas időszak, ugyanakkor komoly veszélyeket is rejt. A Nébih ezért kiemelten javasolja a pince levegőminőségének folyamatos ellenőrzését.

"Olyan a mustgáz, mint a cseresznyefa..., minden évben megszedi a maga áldozatát”

Az Irsai Olivér termésünk már gyakorlatilag ki is forrt” – erősíti meg Nagy Gábor, a Medvebor zalaszentgróti pince szőlész-borásza. „A mi pincénk erjesztő helyisége a föld fölött van, így egy egyszerű ablaknyitással könnyen szellőztethető. Van azonban olyan borunk is, amely lent, a pince mélyén erjed. Ott szivattyút szereltünk be a megfelelő légcsere érdekében: akár tíz perc alatt kicserélődik a levegő, ami nagyon fontos.”

mustgáz
Nagy Gábor szőlész-borász és felesége, Anikó a Keszthely Város Bora címet is elnyerték korábban.
Fotó: Mészáros Annarózsa / Forrás:  Zalai Hírlap

A gyertyás módszer

A modern megoldások, például szén-dioxid-érzékelők mellett a hagyományos gyertyás módszer is hatékony: ha a derékmagasságban tartott gyertya lángja elalszik vagy bizonytalanul ég, az a levegő megnövekedett szén-dioxid-tartalmára utal. Mivel a szén-dioxid a levegőnél nehezebb, elsősorban a pince alsó részében gyűlik össze, ezért a gyertya használata derékmagasságban vagy alacsonyabban ajánlott. Ilyen esetben a helyiségbe lépés életveszélyes.

– Ennek ellenére mindig használjuk a gyertyákat, és figyeljük, hogy elegendő oxigén legyen a pincében – erősíti meg Nagy Gábor. – Eddig egyszer fordult elő, hogy annyira sok must erjedt egyszerre, hogy a gyertyaláng kialudt, de a szivattyú ekkor is jól működött. Óvatosságból mindig bekapcsolom a rendszert, mielőtt lemegyek a pincébe. Sajnos minden évben történik egy-két hazai haláleset a mustgáz miatt. Ugyanolyan ez – mondjuk úgy – mint a cseresznyefa: évente megtalálja az áldozatát, aki egyetlen apró figyelmetlenség miatt hal meg.

 

Ha a gyertyás ellenőrzés vagy az érzékelő riasztása mustgáz jelenlétét jelzi, azonnal hagyjuk el a pincét, és hívjuk a 112-t, a tűzoltóság vagy a katasztrófavédelem segítségét kérve.

A Nébih továbbá felhívja a borászok figyelmét, hogy a regisztrált borászati üzemeknek írásos intézkedési tervvel kell rendelkezniük a mustgázból adódó balesetek megelőzésére. Célszerű a pincék bejáratánál rövid tájékoztatót kihelyezni, minden dolgozónak pedig részt venni balesetvédelmi oktatáson a szüretet megelőzően. Emellett fontos az érzékelők rendszeres, legalább évi egyszeri karbantartása és a karbantartás dokumentálása.


 

 

 

