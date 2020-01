Zsűri előtt a sajtófotó-pályázat Zalaegerszegen

A Keresztury VMK-ban zajlott le csütörtökön a 10. Zalaegerszegi Sajtófotó Kiállításhoz kapcsolódó pályázat zsűrizése.

A zsűri tagjai – Varga György, az MTI fotóriportere, Benkő Sándor MÚOSZ-nagydíjas fotóriporter, valamint Tánczos György festőművész (a képen jobbról balra) – most első alkalommal kivetítő segítségével, digitális formátumban végezték el a válogatást. A január 3-ai határidőig több mint harminc profi és amatőr fotós adott be összesen mintegy 150 munkát. A kollekció java Katona Tibor, Pezzetta Umberto és Seres Péter fotóriporter (balról) képeinek társaságában kerülhet majd paravánra a február 3-án 17.30-kor a színházban megnyíló tárlaton. Ott derül majd ki az is, hogy a tegnapi mustrán kinek ítélte a zsűri a Sajtófotósok Díját, valamint a három egyéb elismerést.