Zöldkommandóval és kamerarendszerrel védekezik Lenti a szemét ellen

Jól működik a városban a két éve telepített közterületi térfigyelőkamera-rendszer és a több szervezet közös munkájával üzemelő Zöldkommandó járőrszolgálat.

A városi önkormányzat, a Lenti Rendőrkapitányság, a Lenti Hulladékkezelő Kft., a helyi polgárőrszervezetek képviselői megelégedéssel tapasztalják, hogy a térfigyelő rendszer komoly visszatartó erő az illegális szemetelőkkel szemben.

Az új módszerrel könnyebbé vált a hulladékgyűjtő szigetek rendszeres ellenőrzése. Ez főként azokon a helyeken jelent előrelépést, amelyeket gócpontoknak tartottak, így Lentihegyen, de a város több részét is kamerák figyelik, a rögzítőegység pedig a rend­őr­kapitányságon található.

A rendszer eredményességéről dr. Farkas Tibor rendőr alezredes, a Lenti Rendőrkapitányság vezetője számolt be lapunknak.

– Az ellenőrzésünk többszintű, például végigjárják kollégáink a hulladékelhelyezés szempontjából releváns helyeket, az ott tapasztaltakról jelentést készítenek – mondta.

– Szabálytalanság észlelésekor visszanézzük a felvételeket, azonosítjuk az elkövető személyét. Nemrég a Lentihegy–Gosztola-elágazónál lévő hulladékgyűjtőhöz tett le valaki egy régi típusú televíziókészüléket, aminek szabálysértési eljárás lett a következménye. Az ellenőrzések a napi szolgálat során kapott feladatként is folytatódnak, továbbá a harmadik szintnek megfelelően a város térfigyelőkamera-rendszerén keresztül is információkat szereznek az illetékes munkatársak a szabálytalan, illegális hulladékelhelyezésekről. Ilyen eset több mint 20 alkalommal fordult elő az év folyamán, a következmények köztisztaságiszabály-sértés, illetve a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és pénzbírság voltak. Több alkalommal nemcsak a hulladéklerakás, hanem egyéb tevékenységek is rögzítésre kerültek a rendszerben, 5 esetben KRESZ-szabály megsértése, illetve nem az útviszonyoknak megfelelő közlekedés miatt indított eljárást a rendőrség, továbbá a rögzített képek alapján több elkövetőt is sikerült elfogni.

A városban több helyszínt is figyelnek a kamerák, többek között a Zrínyi és Vörösmarty út kereszteződésében, a művelődési háznál, a piacon, illetve Lentihegyen és a máhomfai hegyen is szereltek fel a hulladékgyűjtő szigeteknél. A [email protected] címen keresztül a környezetvédő programba bekapcsolódhat a lakosság is.