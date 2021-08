Zlevankát is készítettek a tótszerdahelyi hagyományőrző táborban

Idén is megrendezte gyermekeknek szánt horvát nyelv és hagyományőrző táborát a Stipan Blazetin Horvát Művelődési Intézet.

Ezt ne hagyja ki! Lenézi és élhetetlennek tartja a baloldal a magyar vidéket

Proszenyák Hajnalkától, az intézet vezetőjétől megtudtuk: fennállásuk óta, immár 6. éve rendezik meg a tábort.

– Hála Istennek, nagy az érdeklődés a tábor iránt a gyerekek részéről, most is harmincan jelentkeztek és jöttek el – bocsátotta előre. – A tábor alapvető célja, hogy a gyerekek gyakorolhassák a nyelvet, megismerhessék az ősök hagyományait. Igyekszünk mindig belecsempészni valamit a tematikába a gasztronómiai vonatkozásokból is, hiszen ezek mindig nagy sikert aratnak, főleg, ha édességről van szó. A táborban a gyerekek megismerkedhettek a Mura menti horvátok táncaival, Horvátországból, Donji Vidovecből jött el hozzánk az ottani hagyományőrző csoport vezetője, ő volt az oktatónk. A gasztronapon a tábor résztvevői egy jellegzetes horvát desszertet, a zlevankát készíthették el aludttej és házi tejföl felhasználásával. Öt tepsi zlevankát sütöttünk Ádámné Mihovics Ilona és Proszenyák Istvánné vezetésével. Ellátogatott hozzánk Blazsetin Bernadett, a magyarországi horvátok lapja, a Hrvatski Glasnik újságírója is, aki az idén 30 éves újságot mutatta be a gyerekeknek, illetve tartott nekik egy kis műhelyfoglalkozást. Én Horvátországról meséltem a nebulóknak, továbbá megemlékeztünk az intézet névadójáról, Stipan Blazetinról, azaz Blazsetin Istvánról, az apropót születésének 80. és halálának 20. évfordulója adta. S végül, de nem utolsósorban: megmutattuk a gyerekeknek Tótszerdahely értékeit is. A tábort jókedvű fürdőzés zárta Pusztaszentlászlón – mondta Proszenyák Hajnalka.