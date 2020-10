Zene, tánc, túra, felvonulás – Rengeteg program vár a hétvégén Zala megyében!

Mutatjuk hol, mikor, milyen programokra számíthat!

Népművészeti kiállítás



Zalaegerszegen szombaton rendezik meg az Élő Népművészet XVII. Országos Népművészeti Kiállítás nyugat-dunántúli régiót bemutató tárlatát a Keresztury VMK Gönczi Galériájában. A megnyitót 11 órakor tartják, beszédet mond Beszprémy Katalin, az országos pályázat és kiállítás kurátora.

Történelmi játék Dötkön

A dötki szőlőhegy és a Zalai Borút Egyesület történelmi hangulatú pikniket kínál ma 15 órától. A program a török kort idézi meg, ma a hadban állók táborát elevenítik meg, korhű ízekkel gazdagított vendéglátással. Szombaton 9 órától vezetett szőlőhegyi túra indul a Pakod-hegyen, majd 15 órától változatos történelmi játék veszi kezdetét, amely a hajdani dötki csatározást is bemutatja vitézi egyesületek, bandériumok produkciójával.

Ugron Zsolna a vendég

Ugron Zsolnával találkozhatnak ma 17 órától a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár látogatói. Az író-olvasó találkozón a szerzővel Temleltner Krisztina, az intézmény igazgatóhelyettese beszélget.

Fesztivál a kastélyban

A keszthelyi Festetics-kastély is csatlakozott a Múzeumok Őszi Fesztiválja országos sorozathoz. Egy hónapon át minden hétvége élményeket tartogat a Helikon kastélymúzeumban. Szombaton 10 órától a postakocsikkal ismerkedhetnek meg közelebbről a látogatók, akik olyan utazáson is részt vehetnek, amelynek során a járművük ugyan egy centit sem halad, mégis bejárhatják a múltat. Tizenegy órától pedig a madárbirodalom csábít kalandra: exkluzív szelfik készülhetnek a helyi sztárokkal, Rudival, a varjúval és Totóval, a közkedvelt hattyúval, emellett emukat is lehet majd simogatni.

Lord of the Dance a téren

Folytatódik a hétvégi szabadtéri koncertfilmvetítések sorozata Hévízen. Szombaton 17 órától a Festetics téri led-

falon a Lord of the Dance egyik zenés-táncos szuperprodukciója látható.

Barokk és tangó

A barokktól az argentin tangóig csendülnek fel míves dallamok szombaton 18 órától a vonyarcvashegyi művelődési házban. A zene világnapja tiszteletére rendezett koncerten fellép Lenkey-Major Lilla (harsona) és Sarkady Katalin (zongora).

Állati program



Idén is megünneplik az állatok világnapját a balatonszentgyörgyi Csillagvárban. Jó idő esetén a program vasárnap 10 órakor kezdődik, az érdeklődőket látványetetés és kisállat-simogató is várja, 11 órától szamár- és lókörmölés lesz a vár mögötti területen, a látványos solymászbemutató pedig 13 órakor kezdődik.

Köszönjük, Magyarország!

Hajdu Klára és Szakonyi Milán akusztikus duókoncertjét hallhatják az érdeklődők vasárnap 18 órától Keszthelyen, a Balaton Színház főbejáratánál, ahol a saját dalok mellett jazz-, pop- és soulslágerek csendülnek fel. Az esemény a Köszönjük, Magyarország! országos sorozat része.

Mese, játék, szórakozás

Második alkalommal rendezik meg a Telekaland-projekt keretében a Hétmérföldes csizma elnevezésű mesefesztivált a magyarszerdahelyi meseparkban. A program ma 16.30-kor megnyitóval és játékmackó-kiállítással kezdődik. A nap során számos népi játék, koncert és arcfestés is várja a gyerekeket, holnap pedig – sok más mellett – terápiáskutya-bemutató, lovaglás, fotószafari és zenés előadások kínálnak szórakozást.

Kötetbemutató

Dr. Márkus Ferenc nyugalmazott tanár, Nagykanizsa díszpolgára mutatja be ma 18 órától a Medgyaszay Házban Iskoláról másképpen, azaz hol, mikor, hogyan válik tanítóvá a gyermek című könyvét. Az eseményen köszöntőt mond Balogh László polgármester, Dénes Sándor, a BLG igazgatója és dr. Lendvai Anna, a kötet szerkesztője.

Szüreti piknik

Hagyományőrző szabadtéri rendezvényt szervez szombaton Murakeresztúron a helyi közművelődési egyesület, a József Attila úti nemzetiségi tájházban. A 11 órakor kezdődő eseményt házi sütemények kóstolója, szőlőszedés és gyermekprogramok színesítik.

Mulat az egész falu



Alsórajkon szombaton 13.30-tól a Kisfaludi Strobl Zsigmond Kulturális és Hagyományőrző Egyesület a falu önkormányzatának közreműködésével szüreti felvonulást és szórakoztató délutánt szervez. A szüret hírét traktorokon, hintón és gyalogszerrel viszik majd a felvonulók a község utcáin, ezt követően pedig a faluházban folytatódik a vigasság: vendéglátással, terápiáskutya-foglalkozással és az eszteregnyei Őszirózsa Dalkör fellépésével.

Bérmálás és épületáldás



Vasárnap a 10.30-kor kezdődő szentmise keretében bérmálja Varga László kaposvári megyés püspök a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony-templomban a fiatalokat. A szertartás után megáldják a felújított plébániahivatalt.

Búcsú



Vasárnap Kisszigeten tartanak búcsút. A program 9 órakor főzőversennyel indul, és már reggel pályára lépnek a kispályás labdarúgó-bajnokságra nevező csapatok. Az ünnepi szentmise 11.30-kor kezdődik, majd 14 órakor felszentelik az elkészült kemencét a közösségi téren. Ezután kihirdetik a főzőverseny és kispályás labdarúgó-bajnokság eredményeit, 15 órától pedig a Teskándi Színjátszók műsora szórakoztatja a közönséget. 16 órakor Randevú a szabad ég alatt címmel musical- és retró slágereket ad elő Jurina Beáta, Kovács Kata és Szilinyi Arnold, majd 17 órától a Hélium együttes zenél. A rendezvény ideje alatt Orbán Anikó könyvszobraiból készült kiállítás tekinthető meg a könyvtárban. A látogatókat hőkkön sült perec, kenyérlángos, rétes, továbbá népi játszótér és céllövölde várja.

Házavató, könyvbemutató, koncert



Barlahidán szombaton 16 órai kezdettel ünnepi istentisztelet keretében avatják fel az evangélikus egyházközség tulajdonában álló, felújított közösségi házat. Az épületet Szemerei János, a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke szenteli fel, aki igét is hirdet az istentiszteleten. Az esemény kapcsán mutatják be dr. Jáni János Evangélikus sziget Göcsejben című könyvét, amiben a szerző a barlahidai gyülekezet és az idén 85 éves helyi templom történetét dolgozta fel. A templomi alkalom zárásaként Németh Csaba orgonaművész és Komlóssy Gábor trombitaművész ad közös koncertet.

Gombaismereti túra



Szombatra gyógynövény- és gombaismereti túrát hirdet a Zalaerdő Zrt. az erdők hete és a fenntarthatósági hét keretében. Az érdeklődőket 9 órára a zajdai rakodóhoz várják.

Táncháztalálkozó Országszerte

Nován, a Gönczi Ferenc Művelődési Otthonban a Táncháztalálkozó Országszerte rendezvénysorozat zalai eseményeként szombaton és vasárnap néptáncos programokat tartanak. Mindkét nap déli 12 órától tánctanítás várja az érdeklődőket. A tanárok óránkénti váltással a Zala megyei táncegyüttesek vezetői lesznek, a zenét szombaton a Csádé, a Tarsoly és az Üsztürű együttes, vasárnap a Fajkusz Banda biztosítja. A programhoz göcseji népművészeti mesterségbemutató is társul, illetve szombaton 18.30-tól az Üsztürű együttes táncháza is várja a résztvevőket.

Önkormányzati szüret

Szilvágyon vasárnap tartják a Nagy-hegyen található önkormányzati szőlőültetvény közös szüretét. Az önkéntes résztvevők délelőtt kilenc órakor indulnak a helyszínre a faluközpontból.

Ifjúsági terem átadása

Zalaegerszegen, az evangélikus egyházközség gyülekezeti házában vasárnap délelőtt 11 órakor adják át az épület pincéjében kialakított ifjúsági termet.

A Kerka mente értékei



Külsősárdon, a kultúrházban szombaton 15 órától az évszakhoz köthető, illetve tájjellegű ételekből és italokból tartanak kóstolót, majd 17 órától Lelkes András természetvédelmi őr vetített képes előadás keretében mutatja be a Kerka mente természeti értékeit.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, a PopUp Undergroundban szombaton 10 órától a Korai Electric tart lemezbemutató koncertet. Az esemény vendége a Trottel tagjai, Rupaszov Tamás és Orosz Csaba alkotta Talayapa lesz. Zalaudvarnokon, a Vadvirág étteremben vasárnap 17 órától a bluesgitáros Balog Csaba játszik.