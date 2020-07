Zene, ének és a képek a kendlimajori művésztelepen

A kortárs képzőművészeti alkotások ölelésében a kendlimajori művésztelepen hatodik alkalommal várta zenei kurzusra a résztvevőket a zalaegerszegi Huszti Bernadett Mária operaénekes és énekművész tanár.

A zenei foglalkozáson a 16 éves korosztálytól az amatőr felnőttekig szerepelnek a tanítványok. Mindenféle műfajba, a klasszikus muzsikától a könnyűzenei művekbe is betekintést nyerhetnek a növendékek. A Nyugat-Európa színpadain szereplő operaénekes munkáját a kanizsai Németh Bálint, a bécsi zeneakadémia hallgatója, valamint a zalaegerszegi Vissi Barnabás zongoraművész és tanár segíti.

– Nagy hangsúlyt fektetünk az énekhang tökéletesítésére, ezt pedig a színpadi játékkal tesszük igazán élővé – fogalmazott Huszti Bernadett Mária. – A műfaji sokszínűségből egy művet állítunk össze, melyet július 31-én (péntek) 19 órakor ingyenesen mutatunk be a látogatóknak. Rengeteg a tennivaló, reggeltől estig dolgozunk, a hangképzés mellett a színpadon és a zongoránál is szerepelnek az énekeseink. Ez egy komplex képzés, például még különféle koreográfiákat is oktatunk. Együtt lüktetünk, itt mindenki figyel a másikra, így alakulhat ki az igazi harmónia. Ugyan amatőr énekesekkel dolgozunk, de nem nehezebb, mint a hivatásosokkal. Sőt bizonyos szempontból könnyebb, mert ők lelkesek, tudásban és fizikálisan egyaránt a maximumot nyújtják. Az előző kurzusok alapján látjuk, az tényleg maga a csoda, amikor valaki megérkezik picike hanggal, félénk és bátortalan. Aztán a hét végére valósággal „felépül”, s a színpadra állva pedig megnyílik a közönségnek.

Németh Bálint hozzátette: korábban résztvevőként szerepelt a kurzusokon, megtisztelőnek érzi, hogy már oktatóként a színpadi mozgások összehangolásáért felel. Szeretné, hogy a produkcióknak szép íve legyen, ehhez illeszkedjenek a dalok, a muzsikák és a táncos gyakorlatok.

– Az élőzenés műsorszámokban zongora kíséretében közreműködöm, s tovább zenei tanácsokkal látom el a mindenre nyitott hallgatóinkat – vette át a szót Vissi Barnabás. – A hangulat nagyon jó, ezért mindig szívesen jövök, hiszen együtt valami újat, egyedit hozhatunk létre. Ez mindannyiunkat feltölt energiával, különösen itt, a kendlimajori művésztelepen. A kortárs, modern alkotások között dolgozni inspiráló, minden művészt megindít ez a közeg. Meghozza a zenébe is a színeket.

A vendéglátó kendlimajori művésztelepet vezető Ludvig család számára is kivételes kirándulást jelent, hogy ezúttal nívós zeneművészeti kurzusnak adhatnak helyet. Ludvig Klára elmondta: a foglalkozások évekkel ezelőtt az egyik kanizsai tanítvány jóvoltából költöztek a festmények

közé. Azóta is kitűnő kapcsolatot ápolnak a mesterekkel, akik valóban békére leltek a különleges klímájú lankák

között.