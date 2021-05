Zárt körben történt meg a minősítés Lentiben

Az elmúlt hét végén rendezte meg a Lenti Kertbarát Kör Egyesület az éves borminősítőjét, a járványhelyzet miatt zárt körben. A zsűri 58 bormintát értékelt.

Röszler Attila, a civil szervezet elnöke elöljáróban elmondta, hogy tavaly két rendezvényt sikerült megtartaniuk, a többi esemény a járvány miatt elmaradt.

– Már nagyon hiányzott az egyesület tagjainak ebben a hosszúra nyúló járványhelyzetben, hogy valamilyen rendezvényt szervezzünk, akár zárt körben – magyarázta. – Az elmúlt években tapasztaltakhoz képest most kevesebb bor érkezett a minősítőre. Az 58 mintából 37-et tagjaink hoztak, szlovén partnereinktől, Csentéből és Dobronakból 10 bor érkezett, illetve Tormaföldéről 5 és Rédicsről 6 bort minősíttettek. Hagyományosan márciusban tartjuk az egyesületi borbírálatunkat, most ehhez képest későbbi időpontra tudtuk kitűzni, ez is az oka annak, hogy most nem neveztek a gazdák 80-90 bort, mint a korábbi években.

A borok közül 50 volt fehér, 2 rozé, 4 vörös és 2 direkttermő. Ezeket négytagú szakértő zsűri bírálta, a pontszámok alapján 9 bor kapott arany, 37 ezüst, 6 bronz minősítést, és hatot oklevéllel jutalmaztak. Az ezüst minősítés nagy része közel állt az arany alsó határához, így nézve jó eredmények születtek, hiszen a bronz és oklevél minősítések száma elenyésző.

Két vándorserleg is gazdára talál majd a díjkiosztón, amit későbbi időpontban tartanak. Egy a „nagy arany” kategóriában, ezt az a gazda kapja a lenti egyesület tagjai közül, akinek nedűje a legmagasabb pontszámot érte el. A másik a „Város bora”, mely a három legtöbb pontszámot kapott bor közül kerül ki ismételt kóstolással.

Röszler Attila azt is elmondta, hogy erre az évre is vannak terveik.

– Az év elején lett volna 2-3 szakmai előadásunk, ezeket nem tudtuk megtartani és nem is tudjuk még, mikor sikerül bepótolni – tette hozzá. – Reméljük, hogy a második féléves események már szabad utat kapnak. Tervezünk előadást az őszi talajmunkákról, illetve a cefrézési ismereteket is szeretnénk szakmai rendezvényen feleleveníteni gyakorlati bemutatóval. Reméljük, hogy kirándulni is el tudunk menni nyáron, novemberben pedig Márton-napon ünnepelnénk – mondta végezetül.