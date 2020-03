Zárt körben adták át a kupát a nagyhal-fogó verseny bajnokának Zalabaksán

Zárt körben, csak a győztes meghívásával tartották meg az elmúlt hét végén a 2019. évi nagyhal-fogó verseny eredményhirdetését a Baksa-tavon. Az elmúlt esztendő bajnoka egy jelenleg Vöcköndön élő horgász, Zsemberi Dániel lett.

A Zalabaksa melletti mintegy négyhektárnyi vízfelületű tavon az elmúlt esztendő elején hirdették meg az első nagyhal-­fogó versenyt, amelynek szabályai rendkívül egyszerűek. Aki adott év során a legnagyobb tömegű halat fogja ki a tóból – fajra való tekintet nélkül –, s azt hitelesítteti is a tavat üzemeltetőkkel, az kapja a díszes serleget. 2019-ben mindez a korábban Kustánszegen, jelenleg Vöcköndön élő Zsemberi Dánielnek sikerült, a győzelmét egy pontosan 14 kilogrammos pontynak köszönheti.

– Még 2018 augusztusában álltunk át a sporthorgászatra, s ezzel párhuzamosan gondoltuk újra a szabályrendszerünket – mondta Kulcsár György tógazda. – Akkor döntöttük el, hogy az egyéb rendezvényeink és versenyeink mellett meghirdetünk egy egész évet felölelő nagyhal-fogó versenyt is, hiszen rengeteg tíz kilogramm feletti hal van a vízben. Az eredeti tervünk akkor még az volt, hogy az eredményhirdetést egy hagyományteremtő horgászbál keretében rendezzük meg, s a vándorserleget is ott adjuk át a bajnoknak. Erről a szándékunkról azonban az ismert sajnálatos történések miatt le kellett mondanunk, ezért csak zárt körben, csupán a 2019-es év bajnokának a meghívásával adhattuk át a kupát, mint ahogy jelenleg azt sem tudjuk pontosan, hogy a veszélyhelyzet miatti korlátozó intézkedések miatt az egyéb versenyeink hogyan alakulnak majd.

Kulcsár György azt is hozzátette, a verseny ötletét nagyon jól fogadták a horgászok, a visszatérő vendégeik között komoly rivalizálás alakult ki. A nagyobb fogásokkal amúgy is szerettek büszkélkedni, a verseny elindításával immár „hivatalosan” is megtehetik. Közben a 2020. évi nagyhal-fogó versenyt is meghirdették a zalabaksai tavon, s ugyancsak az elmúlt hét végén rögtön sikerült is egy 10,10 kilogramm tömegű pontyot kifognia az egyik pecásnak. A szerencsés horgász ezúttal a szilvágyi Dóra Donát volt, így az idei rangsort jelen pillanatban ő vezeti.