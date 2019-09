Zárókonferenciát tartottak Lentiben

Zárókonferencián számoltak be a City Cooperation II. projekt eredményeiről pénteken a Thermal Hotel Balance szállodában.

A programban 24 város (8 osztrák, 9 szlovén és 7 magyar) működött együtt. Specifikus célja egy erős, egységes városszövetségi hálózat létrehozása a határtérségben, tematikus városi hálózatok kialakítása közös tevékenységek végrehajtásán keresztül.

A zárókonferencián Horváth László, Lenti polgármestere beszélt a megvalósult eredményekről.

– A tevékenységek közt az egyik legfontosabb a city branding, a városok védjegyének, arculatának megalkotása – közölte Horváth László. – Lentiben ökováros profil kialakítását céloztuk meg az osztrák partnerek tapasztalatai alapján. A city akadémia csomagba azokat a gazdasági szereplőket is igyekeztünk bevonni, akik hozzá tudnak tenni a projekt értékeihez. Elemeztük emellett a határ menti térségben a közös turisztikai kínálat lehetőségeit is, valamint a kereskedelem, helyi piacok fejlesztése is hangsúlyt kapott.

A konferencia további programja során szakértők előadásai hangzottak el város- és turizmusfejlesztéshez kapcsolódó témákban.