Zarándokházzá újul a régi épület Tótszentmártonban

Pályázati forrásokból újítják fel a Mura-menti település plébániáját, mely a tervek szerint zarándokházként működik majd.

Mint azt Marton István tótszerdahelyi plébános, esperes elmondta: az épület tetőszerkezete és héjazata már tavaly megújult egy Területi Operatív Programhoz kapcsolódó sikeres, 14 millió forintos pályázatnak köszönhetően; s a munkálatok most a Magyar Falu Program közel 15 milliós támogatásával, a plébánia teljeskörű, külső-belső felújításával folytatódnak.

– A Szent Márton-templomot 1777-ben építették újjá, s azt gondolom, valamikor abban az időben épülhetett meg a plébánia is, de erről pontos információim nincsenek – bocsátotta előre Marton István atya. – Ez az ősi plébánia, innét járt a pap a hívekhez Petriventére, Semjénházára, Molnáriba és Tótszerdahelyre. Az egyházmegye átszervezésekor az akkori szombathelyi püspök, dr. Veres András utóbbi települést jelölte meg plébániai székhelyként, ez így volt már 2007-ben, amikor én idekerültem. Azóta ez a plébánia üresen áll, de hála Istennek, nem lesz az épület az enyészeté, hiszen a pályázati sikereink révén sikerül felújítanunk. Szeretnénk majd zarándokházként működtetni, arra építve, hogy Tótszentmárton is része a Szent Márton zarándokútnak, ugyanis Szent Márton a falu és a templom védőszentje. Színvonalas, igényes szálláslehetőséget akarunk itt kínálni az Európa minden részéből ide érkező zarándokoknak, de természetesen azoknak is, akik nem hitéleti céllal utaznak, hanem egyszerűen csak nyaralni mennek az Adriához, mindenkit szívesen látunk. A nyári időszakban hittanos csoportokra is számítunk, az udvaron, ahol egy szabadtéri oltár áll, akár misézni is lehet. Sátorozásra is van lehetőség a templomhoz és a plébániához tartozó hatalmas területen.

Marton István elmondta: belső szerkezetéből látszik, hogy a kétszintes plébániaépület felső szintje később épült, mint az alsó. A munkálatok során felújítják a vízvezeték- és a villanyáram-hálózatot, központi fűtésrendszert építenek ki, a régi, elavult nyílászárókat már újakra cserélték, jelenleg a belső burkolások folynak, valamint a födémet és a homlokzatot hőszigetelik, s természetesen új vakolást és színezést is kap az ingatlan. A legalább 15–20 fő elszállásolására alkalmas épületben számos szoba, konyha, fürdő és közösségi terem várja majd a vendégeket. Az atya reményei szerint a kivitelező tavaszra végez a munkálatokkal, és nyár elején már biztosan megnyithatja kapuit az egyházi fenntartású zarándokház és turistaszállás.