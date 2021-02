Záportározót építenének Mikekarácsonyfán

Több felújítást is terveznek a mintegy 330 fős településen, de ezek megvalósításához pályázati forrásra lenne szükség.

Az elmúlt évben több pályázatot is benyújtott az önkormányzat, egyebek mellett falugondnoki autóra, illetve a karácsonyfai településrész temetőjében található ravatalozó, valamint az önkormányzati épület felújítására is. A két részből álló ingatlan hátsó helyiségében a dolgozók a Start-munkaprogramban termelt konyhakerti növényeket dolgozzák fel, míg az első részben a hivatal található.

– A hátsó épületrészt kellene rendbe tenni kívülről, a belső rész korábban meg­újult, a feldolgozó és a konyha is szépen kialakított, illetve az egész épületen ki lettek cserélve a nyílászárók – tájékoztatott Farkas Ferenc polgármester. – Javításra szorul a tető, a hivatal helyiségeiben falat javítani, glettelni, festeni kellene, villanyt szerelni, a régi ajtókat lecserélni, melyek közel 70 évesek. Több mint 20 millió forintra lenne szükség ehhez az előzetes tervek alapján. A hátsó épületrész régen iskolaként működött. Pályáztunk még belterületi utak felújítására, a Dózsa utcát szerettük volna leaszfaltoztatni, javítani, de nem nyertünk rá forrást. Most az esővíz-elvezető árkok rendbetételét tervezzük, több helyen feltöltődtek már. Szakemberek ajánlották, hogy érdemes lenne a faluban egy záportározót kialakítani a karácsonyfai temető környékére. Emellett van két olyan külterületi útszakaszunk a falu felső részén, amelyen a kőburkolatot pótolni kellene, illetve olyan mezőgazdasági út, ahol a gödröket feltöltjük földdel, aztán majd helyre lehet állítani eredeti állapotában. Két temetőnk van, a mikefai részen a bejáratot kellene átalakítani, ahova kovácsolt vas kerítést szeretnénk elhelyezni.

A polgármester azt is elmondta, hogy tavaly a bolt bejárata előtti részt tették rendbe, aszfaltozták, szegélyezték, illetve virágosítást is végeztek ott, a templomnál és az IKSZT épületénél. Működik a Start-munkaprogram is, a közterületek rendben tartása mellett mezőgazdasági termeléssel is foglalkoznak. A konyhakerti növényeket eladják, illetve a helyi rászorulóknak is jut belőle. Év végén 12 ezer forint értékben minden háztartás élelmiszercsomagot kapott, valamint 134 köbméter szociális tüzelőt is kiosztottak. Minden olyan háztartás kapott belőle, ahol fával fűtenek.

– Közel hat házhelynyi területet használunk, a burgonyától a céklán át a káposztáig több zöldséget termelünk, van is rá kereslet, többet is el tudnánk adni, mint amennyi terem – magyarázta Farkas Ferenc, majd hozzátette, hogy a koronavírus-járvány nehezíti a mindennapokat, elmaradt a hagyományos, népszerű júniu­si horgászverseny és a júliusi falunap is. Remélik, hogy idén már újra összegyűlhetnek.