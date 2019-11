Zalatárnok szépkorú lakóit köszöntötték

A település szépkorú lakóit köszöntötték az elmúlt hét végén a közép-zalai községben. Szombaton este az IKSZT nagytermében gyűltek össze a meghívottak, ahol a falu újonnan megválasztott polgármestere mondott köszöntőt.

Soós Zsolt legfontosabb célkitűzésének, s egyben a képviselő-testület elsődleges feladatának nevezte, hogy Zalatárnok minden egyes lakója számára örömteli hétköznapokat tudjanak biztosítani, s – mint azt külön ki is hangsúlyozta – ezen cél elérése érdekében számítanak a meghívottak élettapasztalataira, tanácsaira is.

– A jó közösség tudja, mely értékeire büszke, és azt is tudja, hogy mindezért hálával tartozik elődeinek – folytatta a falu önkormányzati vezetője. – Polgármesterként és magánemberként is fontosnak tartom, hogy az idős generáció bölcsességét megfogadva, együtt tegyük szebbé településünk és hazánk jövőjét. Azt is vallom, hogy helyben is lehet, és kell tenni azért, hogy önök, a falu idős korú lakói a település megbecsült polgárainak érezzék magukat. Hiszem, hogy egyik legfontosabb dolgunk, megtanulni, a következő generációnak, a gyermekeinknek pedig megtanítani tisztelni az időseket – mondta.

Soós Zsolt ezt követően külön is köszöntötte a település legidősebb lakóit, Becze Istvánt és özvegy Gombos Ferencnét, aki anyai nagymamája a polgármesternek. A folytatásban főként helyi szereplők közreműködésével műsort adtak a szépkorúak tiszteletére, végül valamennyi jelenlévőt meg is vendégelte az önkormányzat.