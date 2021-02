Zalatárnok kivásárolta Szentkozmadombját három, eddig közösen birtokolt ingatlanból

Évtizedek óta fennálló probléma rendezésére találtak megnyugtató megoldást a göcseji községben: a közös tanácsi rendszerből fennmaradt vagyonközösség megszüntetéséről állapodott meg egymással a két érintett fél, azaz Zalatárnok és Szentkozmadombja önkormányzata.

Soós Zsolt zalatárnoki polgármester elmondta: a vagyonközösségben három ingatlan szerepelt. Az orvosi rendelő és a volt állatorvosi szolgálati lakás, amelyet most bérlakásként hasznosítanak – ezek egyhatod része volt Szentkoz­madombja tulajdonában –, illetve az egyik, viszonylag csekély értéket képviselő sportpálya. A megállapodás értelmében Zalatárnok kivásárolta Szentkozmadombja részét, ellentételezésként 2022. május 31-ig négymillió forintot utal át a szomszéd település önkormányzata részére.

– A megállapodásból fakadó kötelezettségeink egyben azt is jelentik, hogy az elkövetkezendő két évben az önerős beruházások terén viszonylag szűkebb lesz a mozgásterünk – folytatta Soós Zsolt. – Amiről már biztosan be tudok számolni, az egy kétmillió forintos útkarbantartási program. Ez két szakaszt érint, bruttó 1,2 millió forintból részlegesen felújíttatjuk a vakolai településrészre vezető utat, 800 ezer forintból pedig elvégeztetjük a Vörösmarty út padkázását.

A polgármester mindkét beruházást indokolta is. Mint mondotta: a vakolai településrész rendkívül gondozott, kulturált, szép pontja a községnek, ám az oda vezető út szinte közlekedésre alkalmatlan. A felújítás a 75-ös úti csomóponttól a gerincig tart, a legrosszabb állapotban lévő részeket javítják ki. A Vörösmarty utcában pedig azért kerül sor padkázásra, mert az aszfaltozott rész és a mellette található terület között nagy a szintkülönbség, az ugyancsak balesetveszély forrása. A padkázás ugyanakkor a burkolat szélének védelmét is jelenti.

– Ezeket a munkákat már tavaly szerettük volna elvégeztetni, ám időben nem fértünk bele, így arra kértük a kivitelezőt, hogy amint az időjárás lehetővé teszi, tavasszal rögtön kezdje is meg – tette hozzá Soós Zsolt. – Mindezeken túl szeretnénk a Szent György-hegyre vezető út részleges javítását is elvégeztetni, ugyancsak annak állapota miatt. Tervezzük továbbá az Ady utca teljes újraaszfaltoztatását, ennek költségét azonban csak pályázati támogatással tudjuk biztosítani. A 11 millió forintos fejlesztés megvalósítása érdekében a Magyar Falu Programhoz fogjuk benyújtani az igényünket, illetve amennyiben az lehetséges lesz, úgy a zúzalékköves felületű útjaink javítására is igyekszünk pályázati forrást találni.

A polgármester két olyan, előkészítés alatt álló projektet is említett, amelyek állami beruházásként valósulnak meg a faluban, ám hozzájárulnak a településen élők komfortérzetének javításához. Az egyik a 75-ös főút balesetveszélyes hídjának kiszélesítése és felújítása (erről többször írtunk már lapunkban), a másik pedig a szennyvízprogram megvalósítása. Soós Zsolt azt mondja, nincs a környéken még egy hasonló nagyságrendű település, ahol már ne épült volna ki a csatornahálózat. A 620 fős Zalatárnokon nem is értik, miért várat még mindig magára ennek a kérdésnek a megnyugtató megoldása.

– A beruházások és fejlesztések mellett kiemelt célunk a helyi közösség erősítése, ennek érdekében a járványveszély elmúltával szeretnénk újraindítani a programjainkat, rendezvényeinket – emelte még ki a polgármester. – A kulturális élet fellendítésével szeretnénk visszaadni Zalatárnoknak a falu régi hírnevét. Ehhez véleményünk szerint olyan magától értetődő attitűdök is hozzátartoznak, mint a kulturális és történelmi örökségünk vagy a művészeti alkotások megbecsülése. Már az elmúlt évben megkezdtük a szoborparkunk rendezését, főleg közösségi munkával, de közmunkások bevonásával is megtisztítottuk az elburjánzott növényzettől a park környezetét, ezt a munkát idén is folytatjuk. Szükség lesz továbbá néhány elöregedett fa kivágására is, erre elsősorban azért, mert önkormányzati tulajdonban lévő épületeket veszélyeztetnek.