Zalaszentgróton a betakarítás végére már csak takarmány minőségű termés maradt

Az országban az utolsók között, de hamarosan Zala megyében is befejeződik a búza aratása. A betakarítás végére már többnyire takarmánybúza minőségű gabonát vágnak a kombájnok.

A tüskeszentpéteri malom udvarán tegnap még gyakran váltották egymást a kamionok, szállították a búzát a malomba. A kapunál mérlegeléskor az automata mintavevő csöve belemélyed a termésbe, kiszippantja a mintának valót.

– Minden egyes pótkocsiból mintát veszünk, és a búzának öt paraméterét vizsgáljuk. Ez alapján dől el, hogy a behozott termés a malmi oldalra megy, vagy a takarmányfeldolgozóba kerül. Búzából 35 ezer tonna felvásárlását tervezzük, és most körülbelül 15 ezer tonnánál tartunk. Most már a termelők tárolójából szállítjuk a búzát, mert a legtöbben már végeztek az aratással, néhány termelőnél mennek már csak a kombájnok. A malmi búzának a többsége, körülbelül a 75 százaléka már benn van a malomban, azt igyekeztünk minél gyorsabban megvenni, és ezt a malmi minőséget a környéken, ötven kilométeres körzetből, többnyire Zala megyéből meg tudtuk szerezni. A takarmánybúzát pedig inkább a felvásárlás végére hagytuk, úgyis több lesz belőle augusztusra – mondta Király László, a malmot is működtető Zalacereália Kft. ügyvezetője.

A szakember szerint közepes a termés, bár a beszállítások alapján elmondható, hogy az aratás elején, az esős időszak előtt még 70 százalék körül volt a malmi minőségű búza aránya. Mostanra azonban megfordult a minőség aránya, az aratás végén már csak takarmánybúzát vágnak. Így a jelenleg is érkező jó minőségű kenyérnek való már a termelők raktáraiból érkezik.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala Megyei Szervezetétől kapott adatok szerint e hét elejére az őszi búzának 79 százalékát learatták, mostanra már nyilván 90 százalék körül tartanak a gazdálkodók. A termésátlag hektáronként 5,1 tonna körül alakul.