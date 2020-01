Zalaszántó harmadik legidősebb lakója 95 esztendős lett

A 95 esztendős Kotsy Nándort köszöntötték kedden a polgármesteri hivatalban.

A falu harmadik legidősebb lakója a 95. születésnapját ünneplő Kotsy Nándor. Őt köszöntötte az önkormányzat kedden. Az ünnepeltet a falugondoki busz elvitte a polgármesteri hivatalba, ahol Dézsi Attila polgármester, Lukács Ágnes jegyző és Molnár Teréz önkormányzati képviselő fogadta. A településvezető köszöntő szavai után a születésnapját ünneplő aranykorú férfi ajándékkosarat kapott, majd alkoholmentes pezsgővel és harapnivalóval kínálták. Hosszúra nem nyúlhatott az ünnepség, hiszen máshol is várták Nándi bácsit, akit mint a legidősebb zalai méhészt is köszöntötték a méhészek. Kotsy Nándorról azt is lehet tudni, hogy a Zalaszántói Kotsy Vizimalom volt tulajdonosa. A malom ma már a Balaton-felvidéki Nemzeti Park tulajdona, s tervezik a felújítását.