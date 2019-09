Zalamerenye színházi forradalma

A dél-zalai település akár lehetne kis Kapolcs is – persze ez túlzás, kár volna ekkora kavalkáddal terhelni a gyönyörű természeti környezetben megbúvó kis zsákfalut. De azért vannak más lehetőségek is, például egy évek óta visszatérő esemény, amely Ódor László polgármester szerint is érdemes a fejlődésre, fejlesztésre.

A polgármester szerint Zala­merenye a megye egyik érdekes színfoltja. Ez abból a kettősségből fakad, hogy egyrészt két európai jelentőségű turisztikai attrakció (a zalakarosi fürdő és a Balaton) közvetlen, illetve kicsit tágabb szomszédságában található, másrészt egy elzárt völgyben kialakult zsáktelepülésről beszélünk, ennek minden előnyével és hátrányával.

– Ez a fajta kettősség izgalmas eleggyé áll össze a település életében – szögezte le elöljáróban Ódor László. – Gazdasági szempontból lényeges kérdés, hogy az itt élők jelentős részét foglalkoztatja a karosi turisztikai szektor, illetve mi magunk is kínálunk látványosságokat, a kilátót, a parkerdőt, a tanösvényt, a pálos malmot, továbbá van horgásztavunk is. Mindezek hála istennek elég sok turistát vonzanak, akiket kulturális szolgáltatásokkal is el kell látni. A falu számos rendezvény helyszíne, ezek közül több saját program, de van visszatérő vendégrendezvény is. Ilyen a TraktorWorks nevű színházi tréningfesztivál, amely tőlünk független szervezésű, de nálunk találta meg a helyét. A Traktor­Worksön olyan színházi emberek, amatőr és profi, kezdő, illetve haladó színjátszók vagy egyszerűen csak a színjátszással szimpatizálók vesznek részt minden augusztusban, akik új utakat keresnek a színházi alkotásban. Úgy is fogalmazhatnék, hogy négy éve egyfajta színházi forradalom zajlik ebben a kis faluban, Budapesttől 200 kilométerre. Idén hat tréningcsoport s több mint száz fő vett részt a programon szerte a Kárpát-medencéből.

Ódor László jelezte: meg­győződése, hogy Zalamerenye hat a település kínálta csönddel, a tiszta levegőjű környezettel, az itt élők kulturális értékeivel a tréningsorozat résztvevőire – de ez igaz visszafelé is, mert a vendégek esténként előadásokon mutatják be, mit sajátítottak el napközben. Ezeket az előadásokat össze lehetne hozni más produkciókkal is, így egyfajta kulturális fesztivál otthonává válhatna Merenye.

– Azt gondolom, a hagyományosan négy napon át tartó színházszakmai tréning mára megerősödött annyira, hogy Zalamerenye meghatározó rendezvényévé váljon. E döntés meghozatala azonban a szervezőkre vár, hiszen az ő felelősségük, hogy ez a műhely hogyan tudja megőrizni az intimitását, azaz egyik legfontosabb vonzerejét – zárta a polgármester.