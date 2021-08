Zalalövőn az új közösségi kemence találkozási pont is egyben

Minden településnek szüksége van közösségi terekre, amelyek találkozási pontként is szolgálhatnak az emberek között. Zalalövőn egy újonnan létrehozott közösségi teret, a tájház mögött kialakított kemencés pavilont avatta fel szerdán Vigh László országgyűlési képviselő.

A 12 millió forintos beruházás egy helyi civil szervezet, a Zalalövői Tájház Egyesület kezdeményezésére valósult meg. Gyarmati Antal polgármester elmondta: az egyesület már több rendezvényt tartott a tájház mögötti önkormányzati területen, a tagokban így vetődött fel annak ötlete, hogy akár önálló programhelyszínként is szolgálhatna a tér, ahol színpadra érdemes színházi produkciókkal vagy más kulturális bemutatókkal szórakoztathatnák a város lakosságát.

A megvalósítás érdekében a Leader-alaphoz nyújtottak be pályázatot, ahonnan tízmillió forintos támogatást nyertek, ezt a város további kétmillió forinttal egészítette ki. A beruházás során nemcsak a közösségi kemence épült ki, hanem körülötte egy pavilon is, és egy díszburkolattal ellátott teret is kialakítottak. Az egyesület mindezen felül – részben a tagok munkájával, részben saját forrásból – egy tárolót és egy vizesblokkot hozott létre. A két beruházás közel azonos időben készült el, s a közelmúltban megtartott II. Tájházi Esték során már birtokba is vették a helyiek.

Vigh László ugyancsak a közösségi célt méltatta, mint mondta: nemcsak a rendezvények miatt van szükség a zalalövőihez hasonló létesítményekre, hanem többek között azért is, hogy a helyieknek legyen hol összeülniük beszélgetni egymással.

Ehhez a zalai népi gasztronómia olyan gyöngyszemeit ajánlotta, mint az egyik legősibb főző-, sütő- és melegedőhelyként ismert kemencében készített prósza. A jelenlévőknek is felkínált ételt a Zalalövői Tájház Egyesület tagjai már az új kemencében sütötték ki az avatóünnepségre. A képviselő azt is elmondta, nemcsak az új beruházás gyönyörű, hanem maga a környezet is impozáns, hiszen a város egyik nagy értéke, egy XIX. század közepén emelt boronafalú épület mögött helyezkedik el. További fejlesztésekben is gondolkodnak, mint elhangzott, célszerű lenne egy újabb fedett teret kialakítani, ahol akár kedvezőtlen időjárási körülmények között is tudnának rendezvényeket tartani.