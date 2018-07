Zalakaros zöld kincsei

Impozáns album jelent meg nemrég a helyi természeti értékekről, a kötet elsősorban a fürdőváros vendégeinek (azon belül is a természetkedvelő turistáknak) az érdeklődését igyekszik felkelteni.

A Karos zöld kincsei című könyvet a helyi önkormányzat adta ki, szerzője pedig az ismert zalai botanikus, Óvári Miklós, akinek nevéhez jó néhány hasonló, színvonalas fotóalbum is kötődik.

– A Zöld Zala Természetvédő Egyesülettel sok évre visszamenő együttműködésünk van Zalakaros városával – kezdte a történetet Óvári Miklós. – Tizennégy évvel ezelőtt kaptunk megbízást az önkormányzattól, hogy készítsünk afféle természeti leltárt, mérjük fel, hogy a városban és környékén milyen természeti értékek találhatók meg. Fontos volt ez a munka azért is, mert korábban hasonló komplex és céltudatos kutatás nem zajlott le Karost illetően. A város völgye ha úgy tetszik a Balaton, a Kis-Balaton folytatása, mely rengeteg értéket rejt. A Kanicza-erdő, a Bodoni-rét, vagy a Gástya és a Ciccegető elnevezésű területek fejezetei lettek a könyvnek is. Az értékek számbavételén túl ezekhez a területekhez kezelési javaslatot is készítettünk, illetve tettünk indítványt arra is, hogy mely területeket lenne érdemes helyi természeti védelem alá vonni, annak érdekében, hogy a most megtalált értékeket még sokáig csodálhassák az ide látogatók. Mert a természeti értékek fogyása nyomon követhető a felmérés óta eltelt idő alatt is. Vannak fajok, amelyek a könyvben megtalálhatók, ám egykori élőhelyükön már nem biztos, hogy lehet találkozni velük.

A téma 2013-ban, egy pályázati program keretében került elő újra, amikor Óvári Miklós a gyógyfürdőben rendezett előadásokon mutathatta be a környék értékeit. Ehhez képest magasabb minőség a mostani könyv, hiszen az információ így több emberhez juthat el, ráadásul felkerülhet odahaza a könyvespolcra is.

A könyv olyan képet fest Zalakarosról, amilyennek a város is tartja magát: értékeire büszke, környezettudatos településnek.

– Városunk számára a természet nem kizárólag a termálvíz nyújtotta lehetőségeket jelenti – fogalmazott Novák Ferenc polgármester. – Fontos annak a táji környezetnek a megismerése és megóvása is, amiben élünk. Ez lenne a küldetése ennek a könyvnek is, amely alátámasztja, hogy városunk jelmondata nem üres szlogen: nálunk valóban a környezet csodáinak sokasága áll a vendégek rendelkezésére, hogy ezekből a szépségekből töltekezve térhessenek aztán haza.