Zalakaros önkormányzata támogatja a gyermekeket

Fejlesztésekkel és programkavalkáddal kedveskedik a ­Zalakarosi Fürdő a jövő generációi­nak. A részletekről tegnap tartottak sajtótájékoztatót.

Cziráki László vezérigazgató felidézte: a tavalyi esztendő az „Egészség éve” jegyében zajlott, aminek érdekében számos fejlesztést, rendezvényt valósítottak meg.

– Az idei esztendő pedig a „Gyermekek éve” lesz – folytatta Cziráki László. – Olyan felújításokat, korszerűsítéseket tervezünk, amelyek fókuszában a gyermekek lesznek. A kikapcsolódást és a feltöltődést különböző beruházásokkal is elősegítenénk. A fedett gyermekvilágrészleg, a strandi nagy gyerekmedence korszerűsítése, a csúszdapark, a napvitorlák, a játszótér felújítása és az ifjúsági szálló létesítése szintén a már említett célt szolgálja – fogalmazott Cziráki László. Elmondta azt is: a tervezett programjaik nagy része idén is ismert emberek, Laky Zsuzsi szépségkirálynő és Erdei „Madár” Zsolt világbajnok bokszoló és családjának bevonásával zajlik. Arról is beszélt, hogy idén ünnepli a fürdő ötvenötödik születésnapját, amelynek jóvoltából szeretnének kedveskedni különböző meglepetésekkel márciustól a látogatóknak.

A sajtótájékoztatón részt vett Novák Ferenc polgármester is, aki kiemelte: a gyerekeké a jövő a település életében. Számukra a városba látogató turisták és a helybéli gyerekek egyaránt fontosak. Az önkormányzat is mindent megtesz azért, hogy minden téren – a sporttól az oktatáson át a művészetig – minél többet adjanak a fiataloknak.