Zalaiak sikere a vasi ételmustrán

Zalaiak készítették el idén Vas megye ételét az Országos Nádasdy Ételmustrán Sárváron.

Az ételmustrát a Nádasdy Történelmi Fesztivál keretében rendezték meg, melyen képviseltette magát a maglódi székhelyű Vörös Oroszlán Lovagrend Hagyományőrző Egyesület. A gasztronómiai versengésen a Vörös Oroszlán csapatának magját dél-zalaiak alkották: Kocsis Edit, a szepetneki IKSZT vezetője, Prikryl József Venesz-díjas nagykanizsai mesterszakács és Németh Zoltánné. Előbbiek álmodták meg és készítették el az ételsort, utóbbi pedig a kezük alá dolgozott.

– A hagyományőrző egyesületnek az ország minden pontjáról vannak tagjai, Szegedtől Nagykanizsáig – bocsátotta előre Kocsis Edit, a Vörös Oroszlán Lovagrend tagja. – A csapattal változó létszámban igyekszünk a lehető legtöbb történelmi rendezvényen megjelenni, a sárvári Nádasdy Történelmi Fesztiválnak visszatérő résztvevői vagyunk. A mostani fesztivál azért volt más, mint az eddigiek, mert idén először meghirdették az Országos Nádasdy Ételmustrát. Az volt a feladat, hogy a versengő csapatok készítsenek jellegzetes, hagyományos magyar ételeket korabeli, ha lehet, Vas megyei alapanyagok (halak, szárnyasok, házi jószágok) felhasználásával, nyílt tűzön, kizárólag fém-, fa- és kerámiaeszközök használatával. Különösen azt díjazták, ha sikerült régi vasi recepteket újragondolni, s felidézni egy-egy tájegységre jellemző elkészítési módot, esetleg valamilyen vasi értékhez vagy szimbólumhoz köthető ételt kreálni. A lovagrend képviseletében az ételmustrára egy héttagú csapattal neveztünk, melynek az Étkek oroszlánjai nevet adtuk. Prikryl Józsefet én hívtam meg közénk, mert ő a szerzője a készülő Zalai, vasi paraszti ételek – A búbos túrótól a fumuig című könyvnek, így joggal bízhattam abban, hogy képben van a régi vasi étkekkel kapcsolatban. A pályázati kiírás egyébként nem rendelkezett arról, hogy lehet-e a csapatba profikat hívni, s mint ott kiderült, a többiek is megtették ugyanezt, tehát nem követtünk el semmilyen szabálytalanságot. Nem csalódtam, Józsi jól ismeri a nyugati határszélre jellemző ízvilágot, ami a csapat többi, például az Alföldről érkezett tagjának teljesen új volt.

Kocsis Edit büszkén újságolta el: ételeik olyannyira elnyerték a zsűri tetszését, hogy éttermek más versenyeken győztes, a gasztronómiát napi szinten, hivatásként művelő tagokból álló csapatait utasították maguk mögé.

– Kapros-mustáros kerekrépalevest készítettünk húsos hajdinagombóccal, csináltunk káposztás töltött paprikát, valamint sült köleskását mézes-pálinkás kajszibarack­raguval – sorolta a Vörös Oroszlán Lovagrend tagja. – A zsűri előbb a mustrára érkezett, amire igyekeztünk a legjobban felkészülni: a középkornak megfelelő asztalokon, edényekben tálaltuk az étkeket, nyilván oly módon, hogy azok a szemnek is tetszenek, mutatósak legyenek. Aztán következett a zsűrizés, amihez megterítettünk, megint csak korabeli stílusú tálakban, tányérokban tettük az ítészek elé az ételeket. Mivel minket bíráltak utoljára, nem kellett sokat várnunk az eredményhirdetésre, ahol a zsűri tagjai hangsúlyozták, ételeink mind ízvilágukban, mind látványukban maximálisan megfeleltek a követelményeknek. A versenyen választották ki Vas megye ételét is, a címet a káposztás töltött paprikánk nyerte el.

– Teljes ételsort szerettünk volna készíteni, s ez a jelek szerint jól sikerült – jelentette ki már Prikryl József. – Ebből két étel, a káposztás töltött paprika és a sült köleskása szerepel majd a könyvben is – kézenfekvő volt, hogy ilyen, ismert és korábban általam már elkészített ételekkel induljunk, mert igen kevés idő jutott a felkészülésre. A sült köleskása tipikusan hetési étel, de a káposztával töltött paprika is jellemző a tájegységre, melynek egy része Zalához, másik része pedig Vashoz tartozik. A versenyen mindannyian középkori jelmezben dolgoztunk, én is kaptam egyet… Egyébként a historikus szemlélet nem áll távol tőlem, egy időben a magyarság honfoglalás kori ételeivel foglalkoztam, illetve 2001-ben Nagyszakácsiban elnyertem a Királyi főszakács címet is.

Prikryl József azt is elmondta: a káposztás töltött paprikát meg lehet majd kóstolni több Vas megyei étteremben is.