Zalaiak Kodály Zoltán nyomában

A felvidéki Gerencsérre látogatott egy csoport Zalából. A faluban ma is őrzik a magyar népdalkincset.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Kodály Zoltán 1909-ben népdalgyűjtő úton járt a Felvidéken, Zoboralján. Azóta ismerjük például a Gerencséri utca, végig piros rózsa kezdetű népdalt. A magyarlakta falvakban ma is éneklik ezt. Öt évtizeddel ezelőtt az akkor még Nyitrához tartozó Gerencséren a fiatalok Vrábel Anna pedagógus, a falu polgármestere vezetésével elhatározták, hogy összegyűjtik és feldolgozzák a régi népszokásokat. Közülük a lakodalmas a leglátványosabb, amelyet azóta többször bemutattak Magyarországon, így 2004-ben Zalaszentgróton is. Nemrég megyénkből egy kis csoport felkereste a már önálló, 2200 lakosú Gerencsért, ahol ismét „végig piros rózsa” a főutca. Vrábel Anna kezdeményezte a piros rózsatövek ültetését. A lakodalmast most is előadták, átéléssel és sok humorral. A szereplők között volt, aki nem beszélt magyarul, de megtanulta lelkesedésből a magyar szöveget.