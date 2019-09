Zalai és horvátországi művészeti csoportok léptek fel Murakeresztúron

Hatodik alkalommal rendezték meg a faluban a nemzetiségek és kultúrák találkozóját. Az eseményen több zalai művészeti csoport lépett színpadra, ám a határon túlról, a horvátországi Goricanból is érkeztek vendégek.

A nagyszabású rendezvényt egy pályázati projekt jóvoltából a Közművelődési Egyesület Murakeresztúr szervezte, melynek elnöke, Kovácsné Deák Erzsébet elmondta: a találkozója célja a kezdetektől fogva az, hogy horvát nemzetiségi településként, egyesületként ápolják a horvát és a magyar kultúrát.

– Nyolc zalai község, köztük horvát ajkú emberek lakta falvak hagyományőrző csoportjai is pódiumra léptek. A térségben több horvát nemzetiségi falu van. Az összetartás és a találkozó révén is szeretnénk a kultúránkat ápolni és továbbadni a jövő nemzedékének – fogalmazott Kovácsné Deák Erzsébet.

A nemzetiségi és kulturális találkozóra minden évben érkeznek a határon túlról is vendégek. Idén – már nem először – a Kud Gorican hagyományőrző egyesület is fellépett. Seva Maria, az egyesület vezetője kiemelte: számukra mindig öröm, ha Murakeresztúrra látogathatnak.

– Nagy szeretettel fogadnak bennünket a faluban. Baráti közösségbe érkeztünk, ám sok új ismeretséget is kötöttünk. Cserébe folklórműsorral kedveskedtünk – így Seva Maria, aki arról is beszélt: kultúrájuk sokszínűségét nem csak hazájukban vagy Magyarországon mutatják meg. Több európai országban, Csehországban, Ausztriában, Szlovéniában és Boszniában is felléptek már.

– Azért is különleges számunkra a találkozó, mert a murakeresztúriak még a régi horvát nyelvet beszélik – fűzte tovább Seva Maria. – Nálunk, Goricanban pedig már az újabb típusút. Így hiába értjük egymás nyelvét, még így is tanulunk egymástól – mondta a muraközi csoport vezetője.

Jó kapcsolatot ápolnak a murakeresztúriakkal a szomszédos, horvát határ menti magyar falvak művészeti csoportjai is. A fityeházi hagyományőrző népdalkör ezúttal is szívesen ment dalolni Keresztúrra. Takácsné Magdics Anna, a dalkör vezetője hangsúlyozta: sokuk kötődik Murakeresztúrhoz.

– Jó a kapcsolatunk a helyiekkel, ahogy más zalai falvak kulturális-művészeti csoportjaival is. Azért is sokat jelent nekünk a találkozó, mert a zalai barátokon kívül a Murán túl élő horvátsággal is találkozhatunk – mondta Takácsné Magdics Anna.