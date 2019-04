Zalai diákok sikere a Curie-versenyen

A Curie matematika emlékverseny szolnoki országos döntőjében több zalai fiatal szerepelt. Közülük a legjobb teljesítményt a Kőrösi-iskola 4. osztályosa, Tálosi Mátyás érte el, aki aranyérmet szerzett.

Az általános iskolásoknak szóló emlékverseny úgynevezett levelezős fordulókból állt, vagyis a nevezők az önálló feladatmegoldás után a szervező Curie Alapítvány részére küldték el a dolgozataikat. A legjobbak először a körmendi elődöntőben szerepeltek, ahol már „élesben”, vagyis a helyszínen mérték össze tudásukat. A feladatok megoldása során a legtöbb pontot elért fia­talok évfolyamonként indulhattak a szolnoki döntőben. Köztük a Kőrösi-iskola tehetsége, a negyedik osztályos Tálosi Mátyás, akit Sólyomné Rácz Erika készített fel a viadalra.

– Nagyon sokan gyűltek össze, hiszen a határon túli magyar ajkú települések iskolásai is indultak – mondta a pedagógus. – A feladatsor első részében bizonyos válaszok közül kellett a helyeset bejelölni. A többi kifejtős jellegű volt, vagyis zömmel szöveges feladat, mely a logikai tudást célozta meg. Talán a legnagyobb kihívást az jelentette az alsósoknak, hogy minden megoldást több mondatos indokolással kellett ellátni. Azonban Mátyás kiemelkedett az évfolyamából, jó dolgozatot írt.

Sólyomné Rácz Erika szerencsés, hisen jó diákanyaggal dolgozhat, a fiatal osztálytársai is kivételesen jó képességűek. Több versenyen szerepeltek már sikerrel, a tehetséges gyerekkel differenciáltan is foglalkoznak, vagyis a tananyagon kívül plusz, a logikai gondolkodást előmozdító feladatot kapnak. Mátyás például már úgy érkezett az iskolapadba, hogy ismerte a szorzótáblát, s a többi műveletet is könnyedén elsajátította. A kisfiú elmondta: imádja a számok világát, szereti megfejteni a nehezebb példákat, és felnőttként mérnök szeretne lenni.

További zalai eredmények. 4. évfolyam: 4. Göntér Jenni Lizandra (Nagykanizsa Bolyai-iskola), 9. Gelencsér Noémi (N. Kőrösi). 6. évfolyam: 4. Farkas Péter, 12. Göntér Ármin Csongor (mindketten N. Bolyai). 7. évfolyam: 6. Farkas Gréta (Zalaegerszeg Zrínyi-gimnázium), 14. Erdélyi Anna, 15. Pál Júlia (mindketten N. Kőrösi). 8. évfolyam: 4. Bognár Soma András (N. Kőrösi), 7. Göntér Márk Dávid (N. Bolyai). BB

A negyedik osztályos Tálosi Mátyást Sólyomné Rácz Erika készítette fel a versenyreFotó: Benedek