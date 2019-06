Zalai diákok, akiknek igazán jól sikerült a lassan záruló tanév

A lassan véget érő tanév tanulmányi versenyein kiemelkedő eredményt elért általános és középiskolás tanulókat díjazták tegnap a művelődési központban megtartott megyei ünnepségen.

A Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ negyedik alkalommal szervezte meg a díjátadó ünnepséget, az Oktatási Hivatal támogatásával. Ezen az utóbbi intézmény által szervezett országos és megyei tanulmányi versenyeken első, második, illetve harmadik helyezést elért diákokat, valamint a megyei és regionális fordulók győzteseit is díjazták.

Az országos meghirdetésű kategóriában 18 versenyen vehettek részt a növendékek, megyei versenyt pedig 13-at hirdettek.

Megmérethették magukat idegennyelvi, helyesírási, nyelvhasználati, történelem, földrajz, természet- és környezetismereti, fizika, kémia, matematika, biológia, illetve szép kiejtési, népdaléneklési és könyvtárhasználati tudáspróbán is a diákok. A versenyek megyei fordulóján mintegy 1500 diák vett részt Zalában, az átadóra pedig 260 díjazottat vártak.

A versenyek legjobbjait és felkészítőiket Vigh László országgyűlési képviselő, dr. Sifter Rózsa, Zala megye kormánymegbízottja, Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, Horváth László, Lenti polgármestere, valamint Tóth Ferenc, a Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője is köszöntötte. A folytatásban pedig ők adták át az elismeréseket is az érintetteknek. Mellettük jelen volt a rendezvényen Szabó Károly, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum kancellárja és Varga István, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese is.

A rendezvényen a helyi Arany János Általános Iskola és AMI művészeti csoportjai, valamint a Vörösmarty Mihály általános iskola diákjai adtak műsort.