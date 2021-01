Zalaháshágyon megtakarítanak a belmagasságon

Már tavaly megkezdődött a község házi­orvosi rendelőjének belső felújítása. A Magyar Falu Program keretében zajló munkálatokat március 12-ig kell befejezniük a kivitelező cég munkatársainak.

Az épület teljes körű belső felújítására 12 millió 270 ezer forintot nyert a település önkormányzata. Horváth Gyula polgármester elmondása szerint azért van szükség ekkora összegre, mert több olyan feladatot is el kell végezni, amelyek jelentősen emelik a beruházás költségeit. Ezek közé tartozik a teljes körű akadálymentesítés, azaz mozgáskorlátozottak számára kialakított vizesblokkot is kap az épület, illetve a rendelő helyiségének egy részét is leválasztják, ott egy tároló kerül kialakításra.

– Megújul továbbá az elektromos hálózat, valamint a víz- és szennyvízrendszer is, egyrészt az üzembiztosság miatt, másrészt az energiaköltségek csökkentése érdekében is – sorolta tovább az elvégzendő feladatokat Horváth Gyula. – Emellett kicserélik a nyílászárókat, teljesen új burkolat kerül kialakításra, és a falak belső vakolását, festését is elvégzik a munkások. Miután az orvosi rendelőnk épülete viszonylag régi kialakítású, ezért a helyiségeinek az akkori viszonyoknak megfelelően 330 centiméter volt a belmagassága, ennek nyomán pedig a fűtési költségek is viszonylag magasak voltak. Hogy ezt a jövőben csökkenteni tudjuk, álmennyezet is kiépítésre kerül, ezáltal mintegy hatvan centiméterrel csökken a belmagasság, azaz jóval kisebb légteret kell majd felfűteni.

Az önkormányzati vezető elmondta még: a rendelés a felújítás ideje alatt sem szűnt meg Zalaháshágyon, a faluház két helyiségét alakították át oly’ módon, hogy a háziorvos ott zavartalanul, és az előírásoknak megfelelően tudja fogadni a betegeket.