Zalaháshágy nevét először 690 évvel ezelőtt említették okiratban

Évfordulókra emlékeztek, utat, megújult épületeket avattak szombaton a zalaháshágyi falunapon.

Az ünnepen Büki József polgármester megemlékezett arról, hogy a települést először 1328-ban említették, I. Károly uralkodása idejében, akkor Villaháshágy néven került be az iratokba. Azt más adatokból lehet tudni, hogy 1248-ban lakott hely volt a ma közel 400 lakosú falu, ahol a múlt század ötvenes éveiben 800-an is éltek.

A községet ma is használt nevén először 1898-ban említették s ennek centenáriumán, 1998-ban kapott címert és zászlót. Az ünnep alkalmat adott a nemrég befejezett beruházások felavatására is. A község azon települések közé tartozott, amelyik takarékos gazdálkodása révén nem vett fel hitelt. Ily módon kimaradt az adósságkonszolidációból, amikor is az állam 1200 milliárd forint hitelt vállalt át az önkormányzatoktól. Ellentételezésként a zalaháshágyiak kétszer 6,5 millió forintos támogatást kaptak a központi költségvetésből. Az egyik öszszegből a főutca két oldalán a járdát újították fel, ennek négy éve. A másikból pedig az orvosi rendelőnek és a polgárőri irodának helyet adó épület, valamint a kultúrház tetejét újították fel, ezt avatták szombaton.

A nap harmadik, nemzetiszín szalag átvágásával járó eseménye a sportpályára vezető út avatása volt. A mintegy háromszáz méteres szakasz 8,5 millió forintos pályázati támogatással újult meg, aszfaltozást kapott, s rendbe tették a szegélyt, az árkot. A munka minősége – mondhatni – igazodik a focicsapat teljesítményéhez, mert a megye III. északi csoportban bajnokok lettek, a tartalék ezüstérmet szerzett. A civil szervezetek teszik élhetővé a településeket, fogalmazott beszédében az ünnepségen Vigh László országgyűlési képviselő. Zalaháshágy ebben példát mutat, mert itt a község ügyei iránt érdeklődő emberek élnek, tette hozzá.