Zalaegerszegen továbbra is stagnál a koronavírus örökítőanyaga a szennyvízben

A megyeszékhelyen stagnál, és továbbra is alacsony a koronavírus örökítőanyaga a szennyvízben, de vannak városok, ahol emelkedést mutattak a vizsgálati eredmények a 35. héten.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) kedden közzétett adatai szerint a 35. héten Békéscsabán, Budapest déli és központi területein, Debrecenben, Egerben, Miskolcon, Pécsen és Székesfehérváron növekedő tendenciát mutattak ki a SARS-CoV-2 vírus örökítőanyagának mennyiségében a szennyvízvizsgálatok. A szennyvízben kimutatható koncentrációnövekedés 4–10 nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának növekedését.

Az NNK által végzett szennyvízvizsgálatok eredményei és a megnőtt pozitív esetszámok azt mutatják, hogy a járvány nem ért véget, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása.

Külön kérték az együtt szórakozó fiatalokat, hogy ne igyanak közös üvegből, és ők is tartsák be az általános óvintézkedéseket. Akinél hatósági házi karantént rendeltek el, szigorúan tartsa be. Akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, telefonon hívja háziorvosát, hangsúlyozták.

