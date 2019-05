Zalaegerszegen reggel hat órától ötvenegy szavazókör nyílt meg

A Kosztolányi utcában, a Petőfi iskolában a 16-os szavazókörben jártunk délelőtt.

– Sok választót váruk, mert a környéken lakókon kívül ide irányították az ország minden részéről azokat, akik átjelentkeztek Zalaegerszegre. Sőt, a városon belül is át lehetett jelentkezni másik körzetekből, ők is ide jönnek leadni a szavazatukat. Összesen ezernégyszáz körüli választó érkezése várható este hét óráig. A reggeli órákban elég kevesen jöttek, lassan indult a választási folyamat, most kezd majd ugrásszerűen növekedni a létszám. A mozgóurnát már elindítottuk, felkészültünk, hogy akár két urnával is segítsünk azoknak, akik nem tudnak személyesen bejönni. A kórházba is kértek mozgóurnát, és a börtönbe is kivisszük, továbbá a szociális otthonba. Ezekre a helyekre megbeszélt időpontban visszük, a többi igényelt helyre pedig ahogy az időnk engedi. Eddig nem történt semmilyen rendkívüli esemény – mondta Horváth Miklós szavazóköri elnök fél tíz körül.