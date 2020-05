Zalaegerszegen épül a duális szakképző központ

646 millió forintos beruházás keretében épül a duális szakképző központnak helyet adó 1400 négyzetméteres gyártócsarnok Zalaegerszegen. A részletekről Balaicz Zoltán a közösségi médiában számolt be.

A volt Petőfi laktanya parancsnoki épületének helyén lesz az új központ, amely szakmai képzéseknek és átképzéseknek ad majd helyet a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a támogató iparvállalatok és vállalkozások, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum és a szakképző intézmények partnerségével – derül ki a polgármester hétfői posztjából.

Balaicz Zoltán azt írja, bár az iskolák már nem az önkormányzathoz tartoznak, a városvezetés fontosnak tartja azok megújítását.

Az eddigi beruházások:

– Elkészült a landorhegyi csecsemő és gyermekotthon felújítása 100 millió forintból,

– Megvalósult Napsugár utcai bölcsőde felújítása 101 millió forintból,

– Elkészült a Cseperedő bölcsőde felújítása 105 millió forintból

– Andráshidán új óvoda épült 360 millió forintos ráfordítással

– Megújult a Landorhegyi Óvoda 100 millió forintból

– Elkészült a Mikes utcai óvoda felújítása 84 millió forintból

– Elkészült a Petőfi utcai óvoda felújítása 145 millió forintból

– Elkészült a Kodály utcai óvoda felújítása 140 millió forintból

– Ovi sport pályák épültek

– Megújultak az Ady iskola oktatási épületei 150 millió forintos ráfordítással.

– Elkészült az Ady iskola tornatermének felújítása 147 millió forintból

– 500 millió forintos ráfordítással megújult a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épülete, most pedig 3,3 milliárd forintos beruházás keretében új, modern tornacsarnok és vívóterem épül

– Új multifunkciós pálya épült az Eötvös iskola udvarán

– Új műfüves pálya épült a Liszt iskola udvarán

– B33-as kosárlabda pályák épületek a Zrínyi Miklós Gimnázium és a Landorhegyi Általános Iskola udvarán

– Elkészült a Kaffka Margit Kollégium 140 millió forintos felújítása

– Elkészült a Landorhegyi Általános Iskola felújítása 324 millió forintból

– Elkészült az Izsák Imre Általános Iskola bővítése 130 millió forintból

– A Kölcsey Ferenc Gimnázium 150 millió forintos ráfordítással újult meg.

– Zalaegerszeg mindhárom felsőoktatási intézménye egyetemi rangra emelkedett, így a zalai megyeszékhely „egyetemi város” lett. Az egyetemi beruházások, fejlesztések, projektek összege: 4,4 milliárd forint, melynek keretében elkészült a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) zalaegerszegi Gazdálkodási Karán az Innovációs és Tudásközpont egymilliárdos beruházással (itt egy SSC is létrejön). Örömre ad okot, hogy az országos tendenciával szemben Zalaegerszegen folyamatosan nő a hallgatói létszám.

– A munkaerőhiány kezelése, a kellő számú munkaerő biztosítása szempontjából kulcsfontosságú az oktatás szerepe, különösen a szakképzés, a felnőttképzés, az átképzés. Ezért épül 646 millió forintos ráfordítással a volt Petőfi laktanya egykori parancsnoki épülete helyén a duális szakképző központ.

– Felújítjuk a Ganz Ábrahám Szakközépiskolát. A beruházásra kormányzati támogatást nyertünk el, 2020-ban indulhat a munka.

– Megújul és bővül a Szent Család Óvoda.

– Megújul a Dózsa György Általános Iskola.

– Megépül a Dózsa György Általános Iskola új tornaterme.

– Megújul a Petőfi Sándor Általános Iskola.

– Megújul a Liszt Ferenc Általános Iskola.

– Megújul az Eötvös József Általános Iskola.

– Megújul a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

– Megújul a Zrínyi Miklós Gimnázium.

Balaicz Zoltán posztjában beszámolt, hogy 433 millió forintos ráfordítással Zalaegerszeg minden minden szociális, idősügyi intézménye, klubja megújult, ezzel Zalaegerszeg lett az első megyeszékhely, ahol a projekt lezárult. A városban, – szintén elsőként – az egészségügyi alapszolgáltatásokat érintő projekt 353 millió forintos keretből újult meg 9 felnőtt háziorvosi, 5 gyermekorvosi, 17 védőnői körzet és a Botfy utcai központi ügyelet is.

Zalaegerszeg gazdasága rengeteget fejlődött az elmúlt években, 2014 óta négyezer új munkahely jött létre, a regisztrált álláskeresők száma pedig 2,3 százalékra csökkent.

A polgármester arról is beszámolt, hogy „600 millió forintos beruházás keretében elkészült a 180 férőhelyes, modern munkáshotel, egymilliárd forintos projekt keretében felavatták az egyetem innovációs és tudásközpontját. 646 millió forintos ráfordítással épül a duális szakképző központ, 320 millió forintos beruházással befejezéséhez közeledik a gazdasági inkubátorház harmadik üteme.

2015-ben az országban elsőként nyerte el a Tudományos és Technológiai Park minősítést a város északi ipari parkja, 2016-ban a város elnyerte a „Befektetőbarát Település” címet, 2018-ban pedig Zalaegerszeg vehette át „Az év ipari parkja” kitüntetést.

Szintén a gazdaság fejlődését szolgálja a 170 milliárd forintos beruházással a Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő, a sármelléki nemzetközi repülőteret is érintő M76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út építése. Zajlik a Zalaegerszeget az osztrák határhoz vezető M8-as úttal összekötő kétszer kétsávos gyorsforgalmi út tervezése is. 45 milliárd forintos ráfordítással épül az északi ipari parkban, 265 hektáros területen az elektromos és az önvezető autók kutatás-fejlesztésének és innovációjának Európában is egyedülálló bázisa, a járműipari tesztpálya”.